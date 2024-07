Como reagiu a imprensa argentina à derrota do Equador nas quartas de final da Copa América

A Tricolor mostrou caráter e futebol nos últimos instantes do jogo contra a Argentina. A equipe nacional começou a mostrar força no ataque com mudanças que foram tardias, mas no final conseguimos preocupar a campeã vigente. O jogo terminou 4-2 nos pênaltis.

Após a derrota do Equador, os meios de comunicação argentinos não demoraram a reagir à vitória da albiceleste. O jornal El Clarín publicou duas postagens sobre o jogo, uma sobre a saída de Félix Sánchez Bas, intitulada como "Equador demitiu o técnico", e outra sobre Messi e seus erros, mas não houve nenhuma zombaria em relação à Seleção Equatoriana, que deu tudo de si na partida.

Foi assim que a imprensa argentina reagiu à derrota do Equador nas quartas de final da Copa América Captura de tela

Outra figura que foi considerada e se destaca nas publicações da manhã desta sexta-feira, 5 de julho de 2024, é a de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, a quem até chamam de “o salvador” do jogo.

Apesar de que ‘Todo Noticias’ tenta fazer piada, a única coisa a que pode se referir são os comentários feitos pelos jogadores da seleção argentina após o pronunciamento do goleiro da seleção argentina sobre a vitória da Argentina sobre o Equador.

A empresa Torneos y Competencias Sports também fez referência à saída de Félix Sánchez Bas, chegando a classificar como "drástica" a decisão do espanhol, que não é mais o técnico da La Tri.