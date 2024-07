[Alerta de Gatilho] Indivíduo provoca briga entre cães para depois agredi-los nas ruas do México

A Cidade do México é uma das maiores metrópoles em toda a América Latina. As autoridades da capital do país contam com um grande número de elementos encarregados de garantir a paz e segurança de todos os habitantes. Infelizmente, muitos moradores afirmam viver com medo de sofrer algum tipo de agressão ou roubo; por isso, muitas residências ou apartamentos contam com câmeras de segurança para monitorar e ter evidências de qualquer atividade suspeita.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o momento em que um indivíduo incitou seu animal de estimação a brigar com outro cachorro e depois o agrediu. O repórter Jorge Becerril foi responsável por divulgar a denúncia dos cidadãos: "Esses sujeitos provocaram El Güero para brigar com seu cachorro, e ao ver que ele estava perdendo, começaram a chutá-lo. A agressão foi gravada, #SiLosReconocesDenúncialos. O incidente ocorreu na CTM-Culhuacán," ele postou.

O abuso de animais é crime

Com base no 'Parecer da Comissão de Justiça de diversas iniciativas com projeto de decreto que reformam e adicionam várias disposições do Código Penal Federal, em matéria de punição de maus-tratos a animais': "Artigo 423 Bis. Será imposta uma pena de seis meses a quatro anos de prisão e de cem a quinhentos dias multa, a quem cometer atos de maus-tratos injustificados de forma deliberada e intencional contra qualquer espécie animal que não constitua praga".

Até agora, a gravação dos eventos tem mais de 40 mil visualizações em redes sociais, onde se podem ler comentários como “Eu ofereço $500 para esse herói que não usa capa e seja tão gentil de postar o vídeo de como esses desgraçados choram”, “Eu faço uma transferência de $1.000 para quem postar pagando pelo que fez”, “Riscos de deixar os cachorros soltos na rua, tudo errado” ou “Atire uma lata de cerveja em quem os encontrar e faça o mesmo com esses sujos”.