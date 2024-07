A incrível jornada de Sebastião: 122 anos de histórias e fé

Sebastião Batista dos Santos é uma figura conhecida em Coronel Vivida, uma pequena cidade no sudoeste do Paraná com pouco mais de 23 mil habitantes. Sua notoriedade é resultado de sua idade, comprovada por documentos oficiais. Nascido em 1902, ele celebra atualmente 122 anos de vida.

Conforme registrado em sua certidão de nascimento, Sebastião veio ao mundo em 15 de março de 1902, na cidade de Mangueirinha, localizada no centro-sul do Paraná. No dia de seu aniversário, ele expressou sua gratidão: “Estou muito contente, graças a Deus. A gente passa o que tem que passar, mas quem manda é o nosso Pai do Céu”, declarou ele.

Quando questionado sobre o segredo para viver tanto, sua neta Veridiane dos Santos, de 30 anos, relata que ele sempre atribui sua longevidade à fé em Deus: “Minha filha, o segredo é ter fé em Deus e ele sabe de tudo”. Veridiane, criada pelo avô a quem considera um pai, compartilha detalhes da vida cotidiana de Sebastião. Viúvo e pai de nove filhos, dois dos quais já faleceram, ele trabalhou a maior parte de sua vida na roça.

Foto: Reprodução

Atualmente, Sebastião mantém uma rotina simples e saudável. Ele acorda cedo, toma um café da manhã robusto e passa o dia comendo alimentos nutritivos como batata, mandioca, canjica e polenta. O chimarrão é uma de suas bebidas favoritas. Além disso, ele gosta de compartilhar as histórias de sua longa vida e tem talento musical, tocando acordeon.

Contexto de longevidade no Brasil

No Brasil, pessoas que chegam à idade centenária são raras. Segundo dados do IBGE, existem 37.814 centenários no país, sendo 27.244 mulheres e 10.570 homens. Esse grupo representa uma pequena fração da população total de 203.080.756 habitantes. Contudo, houve um aumento de 66,7% no número de centenários entre 2010 e 2022, indicando uma tendência de aumento na longevidade da população.

De acordo com o demógrafo Marcio Minamiguchi, esses números, embora possam parecer meras curiosidades estatísticas, apontam para uma maior proporção de pessoas atingindo idades avançadas, como 60, 70, 80 e 90 anos.

Fonte: GMC Online