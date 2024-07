A doce e viral vingança de uns sogros com sua nora, que bateu em seu veículo

Uma jovem, identificada como Delfina, bateu no carro de seus sogros e decidiu não informá-los sobre o incidente. No entanto, eles se vingaram de forma criativa, colocando adesivos no carro que indicavam o dano e mencionavam o nome dela. Esse gesto humorístico se tornou viral nas redes sociais, gerando risos e diversos comentários.

ANÚNCIO

O engenhoso ato dos sogros

Depois do acidente, Delfina optou por guardar silêncio, mas seus sogros decidiram seguir um caminho diferente. Em vez de recriminá-la ou exigir uma reparação imediata, eles usaram adesivos com seu nome e uma seta branca indicando o dano na carroceria. Este ato de criatividade desencadeou uma onda de risos nas redes sociais.

O carro dos sogros bateu e eles se vingaram de uma forma muito criativa Twitter

A história rapidamente se tornou viral na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, onde Delfina compartilhou a surpresa da popularidade de seu relato. Comentários como “sogros buly!!!” e “Custo do conserto: US$750, adesivos e combustível: US$500, uma hora de diversão: inestimável”, inundaram a publicação, destacando a inventividade dos sogros.

Se os usuários da rede social contaram experiências semelhantes: “Um namorado tentou me ensinar a dirigir com o carro do pai. Acabei batendo na porta de casa. O pai saiu para me aplaudir gritando ‘Bem! É assim que se aprende! Com erros’ (...) depois tive que pagar o conserto, é claro. Foi uma anedota interna por grande parte do namoro, como em um jantar em família e o pai dizendo ‘Lembra quando você estava ensinando ela a dirigir?’”, escreveu @karentena_.

Testes ao volante

Este tipo de anedotas curiosas sobre acidentes de carro não são incomuns nas redes sociais. Outro caso recente envolve uma mulher de 63 anos na Argentina, que, durante o seu exame de direção, perdeu o controle do carro, capotou e ficou presa. Os bombeiros vieram resgatá-la e trataram de seus ferimentos leves.

As histórias de acidentes de trânsito, especialmente aquelas com reviravoltas cômicas ou incomuns, continuam a capturar a atenção dos internautas, lembrando-nos sempre da importância da prudência ao volante.