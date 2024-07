Câmeras capturam tiroteio com um morto e um ferido

Na madrugada desta quarta-feira, uma área da Vega Central de Recoleta se tornou cenário de um tiroteio violento que resultou na morte de um jovem e deixou outro ferido. Ambos os indivíduos, de nacionalidade venezuelana e em situação irregular no Chile, foram vítimas do que as autoridades suspeitam ser um acerto de contas ligado ao tráfico de drogas.

O primeiro incidente ocorreu na interseção de Artesanos com Salas, onde um jovem de 18 anos foi abatido em plena via pública. Segundo o promotor Jorge Carmona, a vítima recebeu três tiros e, embora sua identidade completa seja desconhecida, foi confirmado que ele estava em situação irregular no país. As câmeras de segurança capturaram os momentos do ataque.

Segundo tiroteo também foi captado

A violência não parou por aí. Minutos depois, um segundo tiroteio entre caixas de tomates e frutas, conforme registrado. Um homem, presumivelmente o mesmo agressor que se deslocava em um scooter, confrontou outro grupo de venezuelanos. Desta vez, um jovem de 20 anos foi baleado, no entanto, ele está fora de perigo de morte.

Este segundo tiroteio também foi captado por várias câmeras de vigilância. Em ambas as gravações, é possível ver o agressor em um scooter confrontando outros grupos armados, que estavam em bicicletas. A polícia encontrou 14 cápsulas de bala no local, e estima-se que tenham sido disparados pelo menos 20 tiros.

O promotor Carmona explicou que as primeiras investigações apontam para a possibilidade de que esses atos violentos possam estar relacionados a um conflito territorial entre bandas de venezuelanos e dominicanos que disputam o controle da venda de drogas na área.

Entretanto, o Ministério Público Especializado em Crime Organizado do Ministério Público do Chile (ECOH) e o Departamento OS9 da Polícia estão encarregados da investigação para identificar os responsáveis e desmantelar as redes criminosas envolvidas.

Verifique os registros: