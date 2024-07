Barbearia era fachada para esconder carrinhos de comida, cozinhas ilegais e até animais vivos

Uma fiscalização em Santiago no Chile, terminou com uma descoberta peculiar. Uma barbearia localizada na área era uma fachada, pois tinha uma parede falsa que revelava que funcionava como esconderijo de comida, álcool e até mesmo animais vivos.

O Departamento de Saúde chegou junto com a Prefeitura de Santiago e a Polícia Militar para fiscalizar o local após receber várias denúncias, afirmando que “recebemos a denúncia de que aqui estavam escondidos clandestinamente carrinhos de alimentos preparados para vendê-los na via pública”.

“Neste local, as condições são realmente precárias e insalubres. Descobrimos que havia 50 carrinhos de comida escondidos. Alguns deles continham alimentos preparados desde o dia anterior”, comentou em frente às câmeras do matinal do Canal 13, Tu Día. Esses carrinhos continham frutas, legumes, álcool, bolos, embutidos, sanduíches e outros produtos.

Foi enfatizado que os alimentos estavam ao ar livre e não armazenados adequadamente para manter as condições ideais, o que pode resultar em intoxicação. O Secretário de Saúde acrescentou que não apenas havia barracas de comida, mas também cozinhas ilegais onde os alimentos eram preparados no barro e sem água potável.

Multas milionárias

Além disso, o Departamento de Saúde confirmou que dentro dos galpões havia a presença de galinhas e porquinhos-da-índia vivos; e também eram alugados quartos para que as pessoas que trabalhavam na área pudessem dormir.

“Tudo o que confiscamos aqui está em desacordo com a regulamentação, e no processo sanitário as responsabilidades serão avaliadas no caso de alguém ter feito mau uso da permissão que obteve”, afirmou o Secretário Regional de Saúde, conforme relatado por T13.