Influenciadora afirmou que banhar as crianças com água fria não era “uma má opção”: anunciou sua retirada das redes sociais após uma intensa rejeição pública

A tiktoker Bea Bravo tornou-se o centro da polêmica após fazer algumas declarações controversas no episódio mais recente de seu podcast “Ni tan Distintas” ao lado de Angie Chiappini.

Tudo começou quando as influenciadoras estavam discutindo sobre os desafios de ser mãe, quando Bea Bravo sugeriu que era uma boa ideia dar um banho de água gelada para regularizar as emoções de uma criança.

“A quantidade de vezes que fui tomar banho com água gelada”, disse Bravo entre risadas, ao que a amiga respondeu: “Meu pai costumava dizer que eu ficaria trancada até parar de chorar”.

"Quando penso sobre isso, não me parece uma má opção. Desculpe. O banho gelado me fez muito bem", afirmou posteriormente.

Embora isso não tenha sido tudo, pois depois também comparou os menores de idade com um adulto, gerando mais controvérsias entre os internautas.

"Seu idiota não precisa fazer um show no supermercado, não acho certo. Todas as mamães vão vir até mim, mas não me importo (...) Não se começa a chorar porque demoraram para me atender na farmácia: 'Vou chorar até que me notem'. Isso não se faz na vida. Senti que me fez muito bem, o banho frio, as crianças precisam aprender limites senão como será?" disse.

As desculpas de Bea e Angie

A seguir e após várias críticas nas redes sociais, ambas tiveram que pedir desculpas, uma vez que, de acordo com os internautas, estavam promovendo violência infantil.

A primeira foi Bea, que abordou a situação através de um vídeo em sua conta do TikTok: “Acho que é apropriado enfrentar e reconhecer que foram super infelizes, me responsabilizo totalmente se usei uma palavra incorreta, um tom inadequado. Meu comentário carecia de empatia, também era extremamente adultocêntrico”.

"Em relação a isso, peço todas as desculpas correspondentes ao caso, mas o que é absolutamente falso é que nem a Angie, nem eu estamos apoiando o maltrato infantil, nem queremos que as antigas práticas voltem, nem acreditamos que seja correto bater nas crianças," acrescentou a futura advogada.

Por sua vez, a estudante de medicina comentou: "P peço desculpas por ter tratado um assunto tão delicado com tão pouca empatia e com tão pouco conhecimento a respeito", afirmou Angie.

“A violência, em nenhuma de suas formas, será motivo de riso, mas quero esclarecer que o fato de eu falar sobre como fui criado e as formas que tiveram (...) em nenhum caso significa que eu replicaria esses mesmos comportamentos em outra infância”.

"Não sinto que estou preparada ou em um bom espaço mental para fazê-lo, então prefiro dar um passo para trás por um tempo, pelo menos até sentir que tenho as ferramentas necessárias, ou a maturidade necessária para lidar com esse tipo de situação e também, em geral, para ter uma presença mais responsável nas redes sociais", concluiu Chiappini.

A despedida das redes sociais

Embora tenham pedido desculpas por suas palavras, as críticas continuaram e, por isso, Bea decidiu tomar uma decisão drástica sobre sua vida de influenciadora.

Através do seu canal de divulgação no Instagram, a jovem disse: "Me escreveram tantas coisas bonitas e palavras de apoio, que ao mesmo tempo sinto que são vocês que realmente querem ouvir nossa mensagem verdadeira e recebê-la com compreensão e boas intenções".

“Todos somos humanos e cometemos erros, mas a diferença está em se assumirmos a responsabilidade por eles e tentarmos mudar de atitude”, argumentou.

“O que mais me entristece é que todo o trabalho positivo que tenho tentado realizar no último ano tenha sido reduzido a nada por um comentário,” comentou, antes de enumerar as várias causas em que tem participado ultimamente, incluindo ser um lar temporário para animais e ajudar nos incêndios que afetaram a Quinta Região.

Além disso, enfatizou que "não estou dizendo isso para me desculpar, mas um pouco para deixar claro que há arrependimento".

Finalmente, Bea Bravo anunciou que irá postar um vídeo no TikTok - que está em revisão de acordo com suas declarações - com as mensagens violentas que tem recebido nos últimos dias, incluindo ameaças de morte, e que depois disso se despedirá das plataformas.

Mensagem de Bea Bravo | Instagram

