Igreja vende “terrenos” de um complexo habitacional no céu

A igreja encarregada de fazer as vendas dos terrenos no céu oferece até créditos hipotecários

Diariamente, milhares de histórias são contadas nas redes sociais e muitas conseguem cativar a atenção da comunidade digital, como é o caso da venda de “terrenos celestiais” oferecida pela Igreja do Fim dos Tempos - Sede Apostólica.

ANÚNCIO

A publicação foi feita através da rede social Facebook e data do final do mês de maio do ano atual, na qual é revelado que a pessoa que lidera essa congregação teve uma "reunião" com Deus e, como resultado, iniciou a venda de um complexo habitacional.

O Profeta Andrés de la Barra se encontrou com Deus no Reino dos Céus e anunciamos novamente que temos terrenos celestiais disponíveis, se desejarem informações pedimos que baixem o aplicativo e leiam as informações oficiais", lê-se na publicação em que acrescentam que estão sobrecarregados de pedidos e também pedem uma contribuição voluntária de 500 dólares "para demonstrar fé em Sua Santidade".

Mas não é apenas a venda dos terrenos que chamou a atenção, mas também os seus preços, já que em outra publicação exibiram o custo de cada um, onde garantem que estarão ao lado dos "personagens do Antigo Testamento".

“Temos terrenos disponíveis por $100 USD e terrenos na urbanização Los Hebreos por US$250, o Profeta Andrés de la Barra acabou de sair de uma reunião com Deus e em breve traremos uma nova linha de terrenos celestiais. Bênçãos. Conselho da Santa Sé.”

Finalmente, a publicação espirituosa especifica que o "Título de Propriedade Celestial da Igreja do Fim dos Tempos é um documento abençoado e certificado por Jeová que garante que seus terrenos no Céu estejam sob sua inscrição no Livro da Vida". Eles acrescentam que esses títulos são assinados pelo próprio Deus e vêm com um selo de lacre da Igreja do Fim dos Tempos - Sede Apostólica.

Como era de esperar, a publicação tem recebido uma variedade de reações por parte da comunidade digital, que a considera insólita, assim como daqueles que, no meio dos que seguiram o jogo dos criadores, até fizeram perguntas se terá um shopping center.