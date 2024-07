Alerta de fofura: cachorrinho consola seu amigo depois de não receber comida.

Um vídeo de dois cachorrinhos nas ruas de Yurimaguas no Chile se tornou viral por sua emocionante demonstração de apoio mútuo. Um dos cachorros, que não recebeu comida, foi consolado por seu amigo, que o acariciou e lambeu em sinal de empatia.

Esta cena não só comoveu os usuários, mas também destacou o alarmante problema do abandono de animais no Peru, onde estima-se que existam cerca de 6 milhões de animais sem lar.

Um apelo à ação

A situação dos animais abandonados no Peru é crítica, com aproximadamente 6 milhões vivendo nas ruas, de acordo com a organização Voz Animal. Destes, 2 milhões estão em Lima. As autoridades promovem a adoção e a esterilização como medidas-chave para controlar a superpopulação e evitar a propagação de doenças. Usuários de redes sociais expressaram sua tristeza e preocupação, fazendo um apelo urgente para melhorar o tratamento e as condições de vida dos animais desamparados.

O gesto dos dois cachorros em Yurimaguas destaca a necessidade de ações concretas e eficazes para lidar com a situação dos animais de rua, promovendo a compaixão e a responsabilidade para com os mais vulneráveis.

E no Chile?

No ano passado, de acordo com a Brigada de Investigação de Crimes Contra a Saúde Pública e o Meio Ambiente (Bridesma) da PDI, foram feitas um total de 2.382 denúncias e ordens de investigação relacionadas a crimes de abandono e maus-tratos de animais.

A Região Metropolitana concentra os maiores números desses ilícitos (1.079) com 276 denúncias e 803 ordens de investigação; seguida pela Região de Valparaíso (342) com 72 denúncias e 270 ordens de investigação; e a Região da Araucanía (258) com 61 denúncias e 197 ordens de investigação.

A PDI indica que, para fazer uma denúncia, é necessário fornecer os dados com a data, local e descrição dos fatos. Além disso, devem ser anexadas fotografias, vídeos, áudios e um documento do veterinário que comprove as lesões, caso existam.