Menino de 6 anos encanta com sua sanfona em festas de forró

Arthur, um menino de apenas 6 anos de Caruaru, Pernambuco, está conquistando corações com seu talento musical. Ele domina a sanfona de 8 baixos como um veterano e sua habilidade não passa despercebida em festas juninas e eventos de forró para adultos. O garoto, sempre acompanhado de um sorriso, toca, dança e encanta o público, mostrando um carisma natural que cativa todos ao seu redor.

Aprendizado e dedicação

Arthur não está sozinho em sua jornada musical. Seu tio Ivison, que lidera um projeto social em Caruaru voltado para o ensino da música e da cultura nordestina para crianças e adolescentes, é seu mentor. Ele tem ensinado o sobrinho a tocar diversos instrumentos, incluindo sanfona, pandeiro e triângulo. O garoto demonstra uma paixão genuína pela música, praticando com entusiasmo e atenção.

Recentemente, Arthur e seu tio foram homenageados pela Fundação Cultural de Pernambuco e pelo Governo de Pernambuco, recebendo o título de “Mestre da Sanfona De Oito Baixos”. Este reconhecimento destaca o talento do garoto e o esforço contínuo de Ivison em preservar e promover a rica tradição musical do Nordeste brasileiro.

Reações nas redes sociais

Os vídeos de Arthur tocando e dançando têm gerado grande repercussão nas redes sociais. Internautas de todo o país se derretem com seu talento e carisma. Muitos expressam admiração pela habilidade do jovem sanfoneiro e elogiam a dedicação do tio-professor. Comentários destacam a importância de manter viva a cultura nordestina através das novas gerações.

Um internauta comentou: “Que talento tem o Arthur. E quanta simpatia. Parabéns à dupla e também ao pequeno dançarino”. Outro acrescentou: “Que Deus abençoe imensamente esse pequeno tocador e o pequeno dançarino de forró! Que sigamos mantendo esse ritmo maravilhoso em perpétua continuidade.”

Arthur é um exemplo brilhante de como a paixão pela música pode começar cedo e como o apoio familiar e comunitário pode transformar sonhos em realidade.