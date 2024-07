Idosa de 102 anos revela segredo para vida longa e ativa

Leonor Sales Oliveira, uma idosa de 102 anos de Feira de Santana, Bahia, compartilha seu segredo para uma vida longa e ativa. Elegantemente vestida e caminhando sem dificuldades, ela atribui sua longevidade a uma rotina regular de exercícios físicos e à fé. Ela pratica pilates, anda de bicicleta e até faz exercícios na cama antes de dormir. Sua simplicidade e bom humor cativaram os internautas, que se inspiraram em sua história.

A importância dos exercícios e da fé

Leonor destaca que manter uma rotina de atividades físicas é essencial para sua vitalidade. Ela acredita que a fé também desempenha um papel crucial em sua vida longa. Em um vídeo compartilhado pela médica Taciana Tiraboshi, a idosa aconselha a “entregar as coisas ao Pai, ao Céu”. Esta filosofia de vida, combinada com seu compromisso com o exercício, parece ser a chave para sua saúde e bem-estar.

Reações nas redes sociais

A história de Leonor tocou muitos nas redes sociais. Internautas compartilharam relatos de familiares centenários que, assim como Leonor, mantêm uma vida ativa e cheia de fé. Uma seguidora mencionou seu pai de 103 anos, lúcido e ativo, destacando a importância da humildade e sabedoria de vida. Outro internauta aplaudiu Leonor, chamando-a de “rainha” e um “exemplo para a família”. Muitos destacaram a combinação de fé e cuidados pessoais como essenciais para uma vida longa e saudável.

A simplicidade dos conselhos de Leonor ressoou profundamente. Sua rotina de pilates, bicicleta e exercícios antes de dormir, juntamente com a entrega dos problemas a Deus, foram vistos como um guia para alcançar uma vida plena e significativa. O exemplo de Leonor inspira outros a cuidarem de si mesmos e a confiarem no poder da fé e da atividade física regular.