Golfista milionário tentou incendiar sua casa após divórcio: queria que sua ex-esposa “não ficasse com nada”

Sempre dizem que os divórcios trazem o pior do ser humano à tona e, neste caso, com certeza foi assim, pois este milionário se divorciou e decidiu queimar sua casa, para que sua agora ex-esposa não ficasse com nada. Esta história é protagonizada por Francis McGuirk, um golfista profissional britânico.

ANÚNCIO

A mansão, avaliada em mais de um milhão de euros, está localizada na cidade de Sandwich, no condado inglês de Kent. Segundo relatos, o golfista entrou na residência onde costumava viver com sua ex-mulher e seus três filhos, trancou-se e tentou incendiar o local.

Caroline Knight, a promotora encarregada do caso, explicou à imprensa que McGuirk bloqueou as fechaduras por dentro para impedir o acesso de terceiros e deixou uma nota explicativa.

Ameaçou jogar o animal de estimação

"A Sarah (sua ex-esposa) estava jantando na noite do incidente. Sabendo que a casa estaria vazia, McGuirk bloqueou as portas e manipulou as fechaduras de dentro", disse a promotora.

"Inicialmente tentou iniciar o fogo usando óleo de cozinha sem sucesso, e depois ateou fogo em algumas almofadas da sala com líquido para isqueiros", adicionou.

De acordo com a mídia, os vizinhos conseguiram alertar as equipes de emergência ao ver as chamas, então agiram rapidamente e o imóvel ficou com danos menores.

Durante o incidente, McGuirk enviou vários mensagens para sua ex-esposa, advertindo que "queimaria a casa até os alicerces". Além disso, ameaçou "jogar Dolly (a cadela da família) pela janela no último minuto" para garantir sua segurança.

ANÚNCIO

Como terminou a história? O atleta foi condenado a dois anos de liberdade condicional, considerando como atenuante que agiu sob um estado de desespero e que tentou tirar a própria vida naquela mesma noite.

Foi avisado que qualquer crime cometido durante esse período poderia resultar em consequências mais severas. Após a sentença, foi colocado em liberdade condicional.