Candidata a governadora tira a roupa durante a transmissão ao vivo do debate

Uchino Airi se transformo em uma das pessoas mais buscadas na internet em diversas partes do mundo

O X, antigo Twitter, é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para compartilhar imagens e fotos que seriam censuradas em outros sites. O que foi descrito anteriormente permite que eventos noticiosos de um país ou região se espalhem pelo mundo, como aconteceu com os candidatos a governar Tóquio.

Assim como aconteceu na maioria dos países, os habitantes da capital do Japão realizarão uma votação no próximo 7 de julho deste ano para escolher um representante, mas quem são os candidatos e por que eles se tornaram tão virais?

A televisão japonesa, que é obrigada a transmitir um vídeo de cada um dos candidatos políticos, exibiu imagens que pareciam saídas de uma paródia. Sim, as pessoas deram discursos para se apresentarem e fazer promessas eleitorais; no entanto, alguns se despiram, outros interpretaram o Coringa e até apareceram fantasmas.

Uchino Airi tira a blusa na frente dos telespectadores

No meio de uma estranha competição pela governação de Tóquio, a candidata e influenciadora Uchino Airi tirou a roupa durante um debate. No vídeo, vê-se como a mulher desabotoou a blusa e, envergonhada, prometeu total transparência. Airi aproveitou o momento para pedir que a adicionem a um aplicativo chamado LINE, onde responderá pessoalmente a todas as mensagens dos seus eleitores.

Apesar de ser um fato surpreendente, a metrópole com quase 14 milhões de habitantes também teve que encarar um fantasma, ou melhor, uma pessoa que interpretou o personagem Kayako Saeki, do famoso filme Ju-on. Seu discurso pretendia ser assustador, mas a intérprete fez de tudo para não rir.

Como se não bastasse tudo o que foi relatado anteriormente, outro candidato a governador de Tóquio é o criador de conteúdo Yuusuke Kawai, que nestas eleições decidiu fazer campanha fantasiado de Coringa, o inimigo do Batman. Suas aparições causaram bastante interesse entre os eleitores jovens. Durante sua intervenção no debate, o ‘Coringa’ usou seu tempo na tela para rir durante um minuto inteiro.