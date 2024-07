Brasil é o 4º país do mundo em número de ataques de tubarão, diz relatório

O Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões, relatório anual global divulgado pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, mostra que o número de mordidas e mortes decorrentes de ataque de tubarões cresceu em todo o mundo e o Brasil ficou em quarto lugar, com três casos registrados no ano passado, todos sem fatalidade. A notícia é do O Globo.

No total, foram contabilizados 69 ataques em 2023, seis a mais que os registrados no ano anterior, subindo também o número de mortes. No ano passado foram 10, o dobro de 2022.

O relatório faz uma diferenciação entre mordidas não provocadas, quando o ataque ocorre sem nenhum tipo de provocação humana, e as mordidas provocadas, quando há interação com os animais, como nadadores que se aproximam para estudo. O número total (69) não contabiliza os ataques provocados, que foram 22 no total.

A Austrália lidera como o país com mais mortes por tubarão, quatro registradas no ano passado, a maioria delas por ataque de tubarão branco, que quase sempre é fatal, e a maioria das vítimas eram surfistas.

Em números totais, o Estados Unidos lideram com 36 ataques, mas registraram apenas duas mortes. Outros países que também entraram na lista com vítimas fatais foram as Bahamas, México, Egito e Nova Caledônia completam a lista com vítimas fatais.

Apesar do crescimento no número de vítimas de ataque de tubarão, segundo o diretor do Programa local de Pesquisa de Tubarões no Museu de História Natural da Flórida, GAvin Naylor, isso não significa que os tubarões estão ficando mais ferozes ou que sua população esteja aumentando em nível global.

Além da proximidade de cardumes de peixes nas costas, que atrai os animais para caçar, há também o fator da temperatura dos oceanos estarem aumentado em função das alterações climáticas, sobretudo próximo às praias dos países tropicais.