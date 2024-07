Tragédia em um jogo de badminton: um jogador morreu durante a partida

Uma verdadeira tragédia esportiva ocorreu neste fim de semana em um torneio internacional juvenil de badminton que estava acontecendo em Yogyakarta, Indonésia, após a confirmação da morte de um jogador de apenas 17 anos, que desmaiou completamente enquanto estava jogando uma partida.

ANÚNCIO

Zhang Zhijie, que fazia parte da equipe nacional da China, estava prestes a decidir o desempate da partida que estava empatada em 11-11, no entanto, de forma surpreendente, desabou e começou a convulsionar dentro do campo diante do olhar incrédulo de seu oponente, o japonês Kazuma Kawano, e da surpresa de todos os presentes no estádio.

Aos poucos segundos de sua queda no chão, seu treinador pessoal tentou ajudá-lo, mas ao perceber a gravidade de seus gestos, pediu ajuda médica imediata. Zhijie foi assistido por dois médicos e levado a um hospital, no entanto, tudo foi em vão, pois ele perdeu a vida pouco tempo após sua admissão.

Lamento e críticas

A Bádminton Asia e a Associação de Bádminton da Indonésia, expressaram em comunicado conjunto que “o jogador chinês, Zhang Zhijie, desmaiou em campo durante um jogo. Ele foi atendido pelo médico e equipe médica do torneio. Foi levado para a ambulância em menos de dois minutos e enviado ao hospital. O mundo do badminton perdeu um jogador talentoso”.

O porta-voz da PBSI, Broto Happy, afirmou em uma coletiva de imprensa que “os relatórios médicos indicam que a vítima sofreu uma parada cardíaca súbita”. Além disso, ele defendeu a intervenção da equipe médica e dos organizadores do torneio, criticados e acusados de agir lentamente e de permitir a entrada dos médicos, após a divulgação de imagens em diferentes redes sociais, afirmando que as equipes médicas tiveram que esperar a permissão do árbitro para entrar em campo.