Jornalista mexicano Víctor Morales foi assassinado em plena rodovia

O jornalista Víctor Alfonso Culebro Morales, diretor geral do meio de comunicação ‘Realidades’, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira, 28 de junho. A descoberta ocorreu no quilômetro 20+400 do trecho da rodovia Ocozocuautla-Arriaga, na altura do povoado Tierra y Libertad, no município de Jiquipilas, na região de La Sepultura, em Chiapas.

Morales, que tinha 39 anos, foi encontrado com as mãos amarradas, o rosto coberto; ele tinha vários tiros na cabeça e sinais de tortura. O jornalista era casado e pai de dois filhos pequenos.

Víctor Morales era conhecido pelo seu trabalho jornalístico na região, onde liderava o meio de comunicação ‘Realidades’, um jornal digital que era focado na cobertura de notícias regionais e locais.

As autoridades locais receberam o relatório da descoberta durante a manhã e no local chegaram agentes da Polícia Municipal, Estadual, bem como agentes do Ministério Público e peritos da Promotoria do Distrito para isolar a área e realizar as primeiras investigações.

Os peritos forenses realizaram o levantamento do corpo e a coleta de evidências no local do incidente. Até o momento, não se sabe se o jornalista havia recebido ameaças anteriores.

Diante do assassinato do comunicador, grupos de jornalistas condenaram o fato e pediram às organizações que trabalham pela liberdade de expressão que retomem o caso, para repudiar os acontecimentos.