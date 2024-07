Copa América: torcedora a procura de um namorado durante o jogo da Colômbia

A colombiana prometeu o visto americano ao seu namorado durante o jogo da Copa América 2024. O jogo da Colômbia contra a Costa Rica não só deu o que falar pela goleada, mas os torcedores fizeram sua festa e protagonizaram momentos memoráveis. Sem dúvida, o cartaz que uma torcedora exibiu foi o que chamou a atenção de todos.

Em 28 de junho de 2024, a Colômbia derrotou a Costa Rica por 3-0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Antes do jogo, uma torcedora da Colômbia que estava no estádio exibiu um cartaz com o objetivo de encontrar um namorado. Com um sorriso no rosto, ela escreveu uma mensagem na qual até ofereceu a possibilidade de viver nos Estados Unidos com ela.

"Procuro um namorado com intenções sérias, que goste de música, cozinhe bem e beije bem. Eu dou os papéis. Sou cidadã americana."

A Colômbia se classificou para as quartas de final da Copa América

Graças à vitória sobre a Costa Rica, a Seleção da Colômbia chegou a seis pontos e se tornou a líder do Grupo D, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa América. Agora, Néstor Lorenzo e seus comandados terão que se preparar para enfrentar o Brasil no último jogo da fase de grupos.

É importante notar que, embora ‘La Tricolor’ já garantiu seu lugar nas quartas de final, é importante não perder para o Brasil para garantir o primeiro lugar do grupo. Se conseguirem, a equipe de Lorenzo evitará o primeiro colocado do Grupo C nas quartas de final, que muito provavelmente será o Uruguai.