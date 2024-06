Las Vegas: destino icônico para despedidas de solteiros na cidade do pecado

Desde que cheguei a Las Vegas para cobrir a passagem do Equador pela Copa América, me deparei com um espetáculo que, embora não inesperado, foi impressionante: as despedidas de solteiro e solteira. Las Vegas, com seu brilho incessante e sua promessa de noites memoráveis, é o destino favorito para essas comemorações, e cada canto desta cidade parece estar dedicado a tornar os últimos dias de solteirice em uma experiência inesquecível.

Uma recepção ‘picante’

Fiquei hospedado no icônico Hotel Excalibur, um castelo moderno no meio do deserto. Assim que pisei na entrada, fui recebido por dois homens com o torso nu, sorrindo e posando para fotos. Quando pedi para tirar uma foto com eles, eles gentilmente informaram que custava $30 dólares por três fotos e sussurraram no meu ouvido - enquanto sorriam e flertavam - "aqui nada é de graça".

Não pude deixar de rir ao pensar em como a cidade aproveita cada oportunidade para monetizar a diversão. Esta extravagante recepção é apenas um exemplo do que Las Vegas oferece para aqueles que procuram se despedir da solteirice com estilo.

Las Vegas, Nevada Foto: Gabriela Vaca

O paraíso dos solteiros e solteiras

Caminhando pela Strip, a famosa avenida de Las Vegas, era impossível não notar os grupos de homens e mulheres celebrando. As mulheres usavam faixas brilhantes que diziam "Última noite de solteira", e os homens vestiam camisetas com mensagens semelhantes.

Os grupos de amigos riam, cantavam e pareciam desfrutar de cada segundo, transformando a cidade num mar de celebrações que ressoavam com a promessa de uma noite sem igual.

Outros estavam se preparando para pegar limusines transformadas em discotecas e as garotas estavam procurando shows de strippers, que são promovidos em todos os hotéis e ruas da cidade, algo muito atípico nas cidades da América Latina, especialmente voltado para o público feminino.

Las Vegas, Nevada Foto: Gabriela Vaca

Inspiração vinda da tela grande

A influência do filme ‘Se Beber, Não Case’ é palpável em Las Vegas. O filme, que se tornou um clássico da cultura pop, é regularmente transmitido nas televisões dos hotéis, incluindo o meu.

Um dos locais emblemáticos do filme é o Caesar's Palace, um lugar cheio de discotecas, cassinos e restaurantes de luxo. Não é incomum encontrar turistas recriando cenas do filme, adicionando uma camada de fantasia às suas aventuras noturnas.

Noite de ‘loucos’

Entre os destinos mais populares para despedidas de solteiro e solteira estão os shows privados, tanto para homens como para mulheres. Esses espetáculos, que vão desde performances em clubes noturnos até experiências mais íntimas em suítes privadas, são uma parte essencial da experiência em Las Vegas.

Além disso, lugares como Omnia Nightclub, Hakkasan e Marquee são favoritos por sua música enérgica e ambiente eletrizante. Para aqueles que procuram uma experiência única, os passeios de limusine pela Strip, com paradas nos melhores bares e clubes, são uma opção espetacular.

Na noite anterior ao jogo, no Omnia, o famoso DJ Steve Aoki se apresentou em uma festa organizada pelo Bar. A presença de personalidades do futebol, como Neymar Jr, além de jornalistas esportivos, era evidente. O ambiente cheio de luzes robóticas tornou o espetáculo uma experiência inesquecível.

Las Vegas, Nevada Foto: Gabriela Vaca

História em cada canto

Las Vegas não é apenas a cidade dos cassinos e das luzes de néon; é um lugar onde cada esquina tem uma história para contar. Desde os shows impressionantes no Bellagio até os bares escondidos na Fremont Street, cada canto desta cidade é projetado para surpreender e encantar. E para aqueles que vêm aqui para se despedir da solteirice, Las Vegas garante que cada momento será inesquecível.

Enquanto aguardo o próximo jogo do Equador na Copa América, não posso deixar de me surpreender com como Las Vegas, com sua energia vibrante e sua constante celebração da vida, conquistou seu lugar como o destino definitivo para despedidas de solteiro e solteira. A cidade não apenas oferece uma atmosfera de celebração contínua, mas também a promessa de uma noite que seus visitantes lembrarão para sempre.