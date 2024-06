Torcedor da Turquia perde a vida nas celebrações da vitória sobre a República Checa na Euro 2024

A febre do futebol causada pela Eurocopa 2024 nos fãs é incrível. Desde o início da competição há algumas semanas, milhares de seguidores das Seleções participantes têm mostrado sua paixão celebrando resultados e grandes momentos no campo, infelizmente nem tudo tem sido alegria, pois nas últimas horas foi confirmada a morte de um fã turco durante a celebração.

Segundo relatado pelo Diário Bild, foi um homem de 57 anos que perdeu a vida por volta das 23:20 do dia 26 de junho passado em Berlim, Alemanha. Os acontecimentos ocorreram no distrito de Neukölln, onde os fãs turcos celebravam a vitória sobre a República Checa por 2-1. Lá, um carro Mercedes-AMG atingiu brutalmente o homem, tirando-lhe a vida imediatamente.

De acordo com algumas versões dos presentes no local no momento do fatídico evento, o fã da Turquia percorreu 20 metros no ar depois de ser atingido pelo carro e então caiu violentamente no chão diante da preocupação de todos os presentes. Vale ressaltar que vários civis tentaram ajudá-lo para mantê-lo vivo e posteriormente as autoridades compareceram para ajudar no acidente.

Torcedores da Turquía Getty Images (Johannes Simon/Getty Images)

Infelizmente, o homem de 57 anos não resistiu ao impacto e perdeu a vida. Em relação ao condutor do carro envolvido, soube-se que decidiu se entregar às autoridades imediatamente. Até o momento, não se sabe mais sobre o caso, mas suspeita-se que as investigações estão em andamento para determinar o grau de responsabilidade do condutor.

Dentro do campo de jogo, podemos observar que a equipe da Turquia está se preparando para enfrentar as oitavas de final contra sua semelhante da Áustria em um jogo que promete muitas emoções devido à forma como ambas as Seleções garantiram sua classificação com firmeza.