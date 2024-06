Terremoto de magnitude 7,0 no Peru disparou alertas de tsunami

Um despertar agitado ocorreu no Peru, após um terremoto de 7,0 graus na escala Richter ser registrado durante a madrugada. O tremor teve seu epicentro na região de Arequipa, cuja capital é a segunda cidade mais populosa do país.

Segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP), o forte terremoto ocorreu a uma profundidade de 42 quilômetros e com epicentro a 54 quilômetros a sudoeste do distrito costeiro de Yauca. A mesma área onde, dias atrás, ocorreram dois terremotos de magnitude 5,7 e 5.

Em relação à escala de Mercalli, teve uma intensidade de VI graus, indicando o quão forte foi percebido pelos habitantes da região, por volta das 00:30 horas.

Embora a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha do Peru tenha emitido um alerta de tsunami na madrugada desta sexta-feira após o terremoto, com o passar das horas descartaram o perigo.

O SHOA descartou um tsunami

Como resultado, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA) descartou o risco de tsunami nas costas chilenas, indicando que não reúne as condições necessárias.

“O SHOA indica que as características do terremoto de magnitude 7.0 localizado a 215 km a oeste de Kamana, Peru, NÃO reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami nas costas do Chile”, escreveram através de sua conta oficial de X.

De acordo com as autoridades daquele país, não houve registro de pessoas falecidas, mas houve deslizamentos de terra.

O Peru, com cerca de 33 milhões de habitantes, está localizado na chamada Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e leste asiático. Nessas regiões, é registrada a maior atividade sísmica do mundo, com pelo menos uma centena de terremotos perceptíveis para a população a cada ano, conforme relatado pelo Emol.