O cachorrinho ficou preocupado porque o motorista e os passageiros seriam arrastados por um riacho

Este vídeo se tornou viral nas redes sociais em Barranquilla na Colômbia. A capital do Atlântico está passando por um período de chuvas intensas e diárias que geram grandes riachos. Como este que se formou como um grande afluente em um popular bairro.

Lá, um cachorrinho foi o protagonista desta história que felizmente teve um final feliz. O cão viu como, aparentemente, seu dono foi resgatar um táxi com seus passageiros que estavam sendo arrastados pela forte correnteza neste setor. Ao ver que essas pessoas estavam em perigo, o "Firulais" começou a latir preocupado, mesmo sem se importar em se molhar. O fiel cão esperou para que seu cuidador humano e as outras pessoas pudessem superar a emergência.

O cachorrinho ficou preocupado

Finalmente, o cachorrinho esperou para saudar feliz o seu dono após o seu retorno, depois de escapar do perigo. O vídeo foi compartilhado devido à ação nobre do animal em Barranquilla.

Projetos para canalizar os riachos em Barranquilla

O riacho da rua 85, o maior e mais caudaloso do norte de Barranquilla, será canalizado. O anúncio foi feito pelo prefeito Alejandro Char, que destacou a importância desta obra, exigida pela comunidade e que evitará emergências durante a temporada de chuvas.

“Com um investimento de cerca de 120 bilhões de pesos, vamos iniciar as obras na rua 85, desde a carreira 52 até o parque Venezuela. Este projeto subterrâneo permitirá a instalação de 1.240 metros de tubulação de grande diâmetro, sem afetar a circulação de pedestres e veículos, nem a vida diária da área”, explicou o prefeito.

Char também destacou que estão sendo planejadas as medidas orçamentárias necessárias para iniciar a construção em breve. "Este riacho tem sido uma dor de cabeça e perturbou a tranquilidade de muitos habitantes de Barranquilla, mas finalmente, seu fim está próximo", acrescentou.

O mandatário detalhou que o riacho da rua 85, em um ponto, se bifurca na rua 47, sobe até as ruas 90 e 91, e depois atravessa a rua 46 até o Parque Venezuela.

Por sua vez, o secretário de Obras Públicas, Rafael Lafont, indicou que este riacho é um afluente do qual já foi canalizado na rua 84. "Este afluente vem do parque Venezuela, percorre toda a rua 85 com a carreira 52 e continua de forma subterrânea", explicou.

Neste sábado, o prefeito também inspecionou os trabalhos de canalização do riacho que afeta os bairros San José e Boyacá. “Revisamos o progresso das obras na rua 18 entre a rua 38 e a Cordialidade. Estamos trabalhando a todo vapor para combater esse afluente que perturba a tranquilidade dos moradores da região”, concluiu.