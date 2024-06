Carly Sare, de 40 anos, chamou a atenção da imprensa ao compartilhar sua história de amor com 60 pessoas. A fotógrafa australiana firmou seu compromisso com seus amigos, usando o discurso do “por que você deve se casar com eles”. As informações são do Daily Star.

Com direito a três dias de cerimônia, o evento aconteceu em Brisbane e contou com todas as fases de um casório comum: teve festa, primeiras danças e muitos votos. O intuito do casamento priorizava celebrar a amizade ao invés do romance.

“Como fotógrafa de casamento, passo minha vida em casamentos e percebi que, em uma cultura pouco rica em rituais, os casamentos são um lugar onde eles abundam”, disse Carly.

“Sabemos como aparecer em casamentos. Viajamos, tiramos folga do trabalho e nos arrumamos. Quando você reúne um grupo de pessoas e olha para algo com uma intenção compartilhada, algo poderoso acontece. Algum tipo de alquimia (além da parte da vinculação legal) ocorre, que galvaniza as coisas e muda suas cores da maneira mais linda”, observou.

Mulher se casa com 60 pessoas ao mesmo tempo: ‘São amores da minha vida’ (Reprodução/Kyra Boyer - Cover Images)

Carly também decidiu contar sua experiência com os compromissos românticos firmados: ‘Eu costumava ter alguns problemas com o casamento. Quando as leis de igualdade no casamento foram aprovadas, esses problemas ficaram mais silenciosos e eu percebi; não sou contra o casamento, apenas me senti estranho com a maneira como priorizamos alguns amores em detrimento de outros. Ainda parecemos priorizar o amor romântico-monogâmico acima de outros amores”, disse.

“E ainda assim, para mim, muitos dos maiores amores da minha vida, minhas grandes parcerias, acabaram se tornando meus queridos amigos”, refletiu.

Festa digna de três dias

Longe da obrigação de celebrar apenas o amor romântico como ritual, Carly decidiu formalizar a cerimônia na Ilha North Stradbroke, Minjerribah, seu lugar preferido. O casamento de amigos contou com tudo visto em cerimônias tradicionais, exceto por um detalhe: o vestido.

Carly decidiu que usaria uma vestimenta viva e colorida no lugar do branco. Ao longo da celebração, os amigos deram as mãos e fizeram promessas do tipo: “Me sinto seguro quando você está por perto, sinto alegria quando você está por perto. Tenho espaço para cometermos erros e tenho espaço para repararmos”. Tais votos foram recebidos por três bênçãos escritas e verbalizadas.

“O casamento, de acordo com a lei do universo, é a união entre um ecossistema de pessoas com a inclusão de outras adequadas, voluntariamente firmadas para toda a vida”, declarou Carly. No lugar dos anéis, houve um ritual por meio de um artefato que circulava entre os participantes, tendo sido transformados em colar e colocados no pescoço de Carly.

“A cerimônia foi deslumbrante, de cortar o coração, divertida, colorida e divertida. Foi o paraíso absoluto e casar meus amigos foi a melhor decisão da minha vida”, disse Carly.

“Agora me sinto mais plena e fundamentada do que jamais me senti em minha vida. Feliz, aberta, abundante, segura, expansiva e mais disponível para o mundo e para a vida do que nunca. me senti segura e livre ao mesmo tempo. Como se tivéssemos alquimizado algo mágico.”