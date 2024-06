Cena de filme: tiroteio, morte e captura ocorrem no meio de um cortejo fúnebre na Colômbia

Um dos eventos mais comuns na cidade de Cali é a desordem causada pelos cortejos fúnebres, nos quais normalmente ocorrem tiroteios envolvendo uma grande quantidade de motocicletas, geralmente sem documentos em dia.

Durante a tarde desta quinta-feira, 27 de junho, houve um tiroteio no meio de uma dessas caravanas que resultou na morte de uma pessoa, na avenida 39 com a autopista Simón Bolívar.

De acordo com informações preliminares, um menor de idade teria disparado várias vezes contra um homem até causar sua morte. "A rápida reação das patrulhas de vigilância permitiu a apreensão de um adolescente de 17 anos, como suspeito de assassinar um indivíduo durante um cortejo fúnebre. De acordo com informações preliminares, o menor estava se movimentando dentro desse cortejo e teria ferido com arma de fogo uma pessoa que estava próxima ao local dos fatos", começou dizendo o coronel da Polícia Metropolitana de Cali, comandante Carlos Oviedo.

Também foi indicado que imediatamente ativaram o plano de bloqueio na caravana em que o suposto agressor continuava, que foi detido, e uma arma de fogo tipo revólver foi apreendida.

A vítima dos tiros foi levada a um centro médico, mas infelizmente chegou sem sinais vitais.

Usuários em redes sociais reagiram à intervenção das autoridades e ao cortejo fúnebre na cidade. “Agora atiram em quem não quer deixá-los passar livremente, bloqueiam semáforos e temos que esperar até que saiam”, “em mãos de quem estamos?”, “esse deve ser o procedimento contra toda essa turma de vagabundos que tomam as ruas como se fossem suas, perturbando a ordem pública. Essas ações devem ser diárias para acabar com tanta conivência”, “finalmente alguém colocando ordem nesses vagabundos”, foram apenas alguns dos comentários.