Orgulho: o que significa ser uma pessoa não binária?

Durante o mês de junho, é celebrado o Orgulho LGBT+. Isso coloca em discussão novas tendências de identidade de gênero que são desconhecidas para muitos. Uma das perguntas mais comuns está relacionada a ser uma pessoa não binária.

De acordo com a ONG ACDI, uma pessoa não-binária é aquela que não necessariamente se identifica como homem ou mulher. O termo não-binário surge do fato de que socialmente apenas duas identidades de gênero estão estabelecidas e a pessoa não se identifica com nenhuma delas.

As pessoas não binárias costumam usar seus próprios pronomes como ‘elu’, embora, dependendo do processo, para alguns usar ele ou ela também pode ser uma alternativa.

Como não estigmatizar as pessoas não binárias?

Primeiramente, é importante entender que afirmar ser não-binário não é uma moda. Por isso, o processo de acompanhamento para o desenvolvimento da identidade da pessoa é fundamental. Para isso, é necessário compreender como se referir a ‘elu’ sem cair nas categorias tradicionais.

Outra recomendação para evitar estigmatizar pessoas não binárias ao se apresentarem é perguntar o nome e o pronome, assim a conversa fluirá com mais respeito.