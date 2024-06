Michelle Obama se recusa a fazer campanha por Biden e estas são as razões

A ex-primeira-dama Michelle Obama decidiu não participar ativamente na campanha de reeleição do presidente Joe Biden para 2024. Segundo um novo relatório, essa decisão se deve, em parte, à forma como a família Biden tratou Kathleen Buhle, uma amiga próxima de Michelle, após seu divórcio de Hunter Biden.

ANÚNCIO

Michelle Obama manteve um relacionamento próximo com Buhle desde os dias da administração Obama. Hunter Biden, que se separou de Buhle em 2017, mencionou em suas memórias que Michelle e sua ex-esposa costumavam se exercitar juntas e socializar na Casa Branca, então havia um bom relacionamento entre todos, mas as coisas não acabaram tão bem.

Biden perde uma aliada, Michelle Obama não fará campanha por ele

Após o escandaloso divórcio, no qual Buhle acusou Hunter de infidelidade e abuso de substâncias, Michelle sentiu que Buhle foi injustamente tratada pela família Biden, o que causou seu afastamento. Além de seu descontentamento com a situação de Buhle, Michelle Obama expressou sua aversão à política partidária.

Esta combinação de fatores resultou em sua notável ausência na campanha de 2024, apesar de seu marido, o ex-presidente Barack Obama, estar ativo em apoiar a reeleição de Biden. Barack participou de angariações de fundos e apareceu em vídeos promocionais para a campanha, mas fez isso sem a companhia de Michelle.

A relação entre as famílias Obama e Biden teve seus altos e baixos. Em 2015, quando o então vice-presidente Biden estava considerando concorrer à presidência, o presidente Obama o desencorajou, o que gerou tensões. Além disso, polêmicas na família Biden complicaram ainda mais a dinâmica entre as duas famílias.

Tensões entre a família Obama e a família Biden não diminuem

Um porta-voz da Casa Branca desconsiderou os rumores de uma ruptura, afirmando que as famílias Biden e Obama são muito unidas e que qualquer afirmação contrária não está baseada em fatos. Por outro lado, um representante de Michelle Obama indicou que, apesar de apoiar a campanha de reeleição de Biden, sua amizade com Buhle continua sendo um fator importante em suas decisões.

Nos últimos anos, Michelle Obama tem se concentrado em seu grupo apartidário de registro de eleitores, When We All Vote, em vez de se envolver ativamente em campanhas políticas. No entanto, há discussões em curso sobre a possibilidade de Michelle se envolver mais na campanha de Biden no futuro.