Idoso de 90 anos sobrevive a cirurgia rara de hérnia de hiato

Em um triunfo recente da medicina, um homem de 90 anos não apenas sobreviveu, mas também apresentou uma rápida recuperação após passar por uma cirurgia laparoscópica complexa para tratar uma condição rara e ameaçadora no Hospital Sir Ganga Ram. O paciente, que enfrentava dificuldades severas para respirar e comer, foi diagnosticado com uma hérnia de hiato grande, onde parte do estômago se deslocou para dentro do tórax através de uma pequena abertura no diafragma.

Desafios e diagnóstico

O idoso enfrentava crescentes dificuldades ao se alimentar, sentindo uma sensação de peso no peito e dor, seguidas de vômitos persistentes. Temendo a dor e os vômitos, ele parou de comer, o que resultou em uma perda de peso de 5 kg em apenas 11 dias. Sua condição piorou ainda mais quando começou a sentir falta de ar. Em busca de ajuda, sua família consultou vários médicos, mas muitos hospitais recusaram o tratamento devido à idade avançada e ao alto risco da cirurgia.

Após ser recusado por várias instituições, a família recorreu ao Hospital Sir Ganga Ram. Lá, Tarun Mittal, do Departamento de Cirurgia Laparoscópica e a Laser, e sua equipe realizaram investigações detalhadas, incluindo uma endoscopia, que revelou a extensão da hérnia: quase metade do estômago do paciente havia se deslocado para o tórax, comprimindo os pulmões e causando dificuldade respiratória.

Cirurgia inovadora

Desafiando a complexidade do caso, Mittal, com o anestesista sênior Ashish Dey e os cirurgiões Anmol Ahuja, Tanushree e Karthik, decidiram prosseguir com a cirurgia. Eles realizaram todo o procedimento usando cirurgia laparoscópica minimamente invasiva. Durante a operação, encontraram aderências severas ao redor da hérnia, o que tornou o procedimento ainda mais desafiador. A equipe realizou uma adesiólise meticulosa para liberar a hérnia, reposicionou o estômago de volta na cavidade abdominal e fechou o defeito no diafragma, reforçando-o com uma malha composta moderna. Além disso, realizaram uma fundoplicatura para garantir o melhor resultado possível.

A cirurgia foi um sucesso. O paciente começou sua recuperação com velocidade impressionante, iniciando com líquidos, caminhando no dia seguinte à cirurgia e recebendo alta logo em seguida.

Fonte: BW Health Care