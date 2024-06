‘El Pibe’ Valderrama ficou irritado e deu uma bela bronca em Kylian Mbappé

‘El Pibe’ Valderrama mostrou toda a sua irritação com Kylian Mbappé. Em meio a uma conversa de futebol, o ídolo da Seleção da Colômbia referiu-se a algumas polêmicas palavras do ‘craque’ francês. O surpreendente foi que ele ficou sério e até se ‘aqueceu’, pois considerou totalmente inadequadas as palavras do novo jogador do Real Madrid.

Recentemente, veio à tona um vídeo em que 'El Pibe' Valderrama demonstrou toda a sua irritação com Kylian Mbappé. Como é bem sabido, Mbappé afirmou que a Eurocopa é uma competição mais difícil do que a Copa do Mundo. Devido a isso, 'El Pibe' deixou claro que as palavras do francês não lhe caíram bem e explicou porquê.

“O Mbappé fala muito... Outra vez ele também disse a mesma coisa sobre a América do Sul. Que venha jogar na América do Sul, que venha jogar na América do Sul, e quem foi campeão? Quantos campeões são da América do Sul? Então não traga Mbappé para cá, porque ele fala muito”, Carlos Valderrama.

Diante de sua evidente irritação ao falar de Mbappé, 'El Pibe' reconheceu sua raiva e voltou a criticar o francês.

"Me aqueceu porque é que Mbappé fala muito, como pode dizer que é melhor na Eurocopa? O que Mbappé tem a ver com isso? Olha a bobagem que ele diz, que a Eurocopa é melhor que a Copa do Mundo, como assim?", Carlos Valderrama

Para concluir, 'El Pibe' Valderrama deixou claro que, até que jogue na América do Sul, Mbappé não deveria falar sobre o assunto.

"Você sabe o que é o futebol sul-americano e o que é o futebol europeu, porque você foi para a Europa e vive na América do Sul. Você pode falar sobre isso, porque foi. Mas Mbappé não veio jogar na América do Sul. Então que não fale! Eu posso falar da Europa e da América do Sul, porque joguei lá e cá", Carlos Valderrama