Condutor alcoolizado atropela mãe e seu bebê: ambos morreram

Um motorista que estava embriagado atropelou três pessoas que estavam em uma rua no setor da Ciudadela Ibarra, no sul de Quito no Equador. Infelizmente, um bebê de onze meses e sua mãe faleceram como resultado do acidente de trânsito.

O trágico acidente ocorreu às 21:00 do dia 23 de junho na rua S41B da Cidadela Ibarra e foi capturado pelas câmeras de segurança da região. Os vizinhos, consternados com o ocorrido, tentaram ajudar as vítimas e chamaram o ECU 911.

Nas imagens, pode-se ver dois adultos, onde um deles está segurando a criança nos braços, quando surge repentinamente uma caminhonete em alta velocidade e os atinge antes de bater em uma parede.

A mulher ficou presa embaixo da caminhonete enquanto a outra pessoa foi arremessada para o outro extremo.

Agentes da AMT (Agência Metropolitana de Trânsito) chegaram ao local do incidente e realizaram um teste de alcoolemia no motorista, que deu positivo com um total de 2,21 g/L.

O condutor foi levado ao Ministério Público para que seja realizado o processo legal correspondente e está em prisão preventiva.