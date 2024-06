Uma jiboia arco-íris de 1.80 metro, chamada Ronaldo, entrou para a história da raridade ao produzir 14 filhotes sendo macho e sem contato com outro réptil. A serpente brasileira intrigou os pesquisadores e alunos de City of Portsmouth College, universidade em Portsmouth, na Inglaterra, onde estava alocada. Informações são do portal Daily Star.

ANÚNCIO

De acordo com Peter Quinlan, especialista em répteis de City of Portsmouth College, a cobra de 13 anos era macho e não teve contato com nenhuma outra serpente há pelo menos nove anos. Quinlan explicou o raro fenômeno da partenogênese, quando os embriões de um ser se desenvolvem sem fertilização. Ocorre naturalmente com seres de reprodução assexuada, como no caso de alguns insetos, vermes, peixes, anfíbios e répteis.

O caso de Ronaldo foi o terceiro documentado de uma cobra de sua espécie em cativeiro no mundo, segundo o pesquisador. O especialista também abordou as características dos filhotes quando chegam ao mundo,

“Efetivamente, os bebês são clones de suas mães, embora suas marcas sejam ligeiramente diferentes”, explicou. “Ronaldo parecia um pouco mais gordo do que o normal, como se tivesse comido uma grande refeição, mas nunca pensamos por um momento que ele, ou deveríamos dizer que ela, estava grávido.”

Jiboia macho chamada Ronaldo dá à luz a 14 filhotes; serpente era ‘virgem’ (Reprodução/PA)

Leia mais:

Identificação do sexo do animal e pesquisa

Responsável por cuidar de Ronaldo, Quinlan afirmou que a cobra foi identificada como macho por um veterinário há nove anos, época em que chegou à Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA).

“É uma oportunidade fantástica para os alunos aprenderem sobre o desenvolvimento dos bebês cobras”, observou o pesquisador.

ANÚNCIO

De acordo com Amanda McLeod, técnica de cuidados com animais, uma das alunas teria descoberto a reprodução de Ronaldo enquanto verificava a cobra no biotério. “A princípio pensamos que ela devia estar enganada. Não podíamos acreditar em nossos olhos.”

Agora o objetivo de Quinlan está centrado em descobrir o sexo dos 14 filhotes, enquanto trabalha para montar seus respectivos viveiros temporários.