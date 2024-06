Vídeo: ‘deboche’ em Smart Fit termina com briga generalizada e polícia em BH

Um ‘deboche’ entre frequentadores de uma academia de musculação terminou em pancadaria. Segundo as publicações nas redes sociais, o caso aconteceu em uma rede da Smart Fit em Belo Horizonte.

Imagens que mostram a briga e funcionários e outros alunos tentando separar os homens viralizaram nas redes sociais. O caso foi registrado pela Polícia no centro de BH na tarde da última segunda-feira (24).

De acordo com depoimento, um dos envolvidos na confusão disse que frequenta o local há um tempo e já havia se desentendido com o outro rapaz, e por isso não se falavam.

O homem, de 20 anos, disse que o outro frequentador estava “olhando e debochando” dele enquanto realizavam os exercícios de musculação.

Ele também explicou à polícia que o mesmo rapaz “partiu para cima”, iniciando a pancadaria e que depois as agressões se tornaram “mútuas”.

O suspeito de causar a briga fugiu em seguida, sem prestar esclarecimentos, enquanto o jovem que viveu a situação terminou com um ferimento no rosto, mas se recusou a passar por atendimento médico. Não houve danos aos equipamentos. A Polícia Civil informou que vai investigar o ocorrido.

Homem é morto por policial após reclamar de xixi em muro

Um Policial Militar é suspeito de matar um homem que teria reclamado que o PM estava urinando em um muro no último domingo (23). O caso ocorreu em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiás.

Imagens mostram dois homens urinando próximo à casa da vítima, que fica no Setor Marista Sul. O vigilante gravou a situação e reprendeu os homens, pedindo que parassem de urinar. Neste momento, o policial Elsinval José Adelardo teria atirado contra o trabalhador.

De acordo com nota da Polícia Militar, viaturas foram deslocadas até o local. Eles também informaram que o suspeito pelo disparo estava de folga no dia e que ele irá se apresentar com o advogado na Delegacia da Polícia Civil.

Vítima estava junto com filha

No momento em que foi atingido, Romário Santos saía de casa junto com a filha para visitar a mãe dele. Ele foi levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos.

A família da vítima informou que ele deixou dois filhos, uma adolescente de 13 anos e um menino de 4 anos.