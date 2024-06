Turistas se surpreendem com um iate de luxo encalhado em praia da Espanha

Um grupo de turistas ficou chocado ao se deparar com um iate de luxo encalhado nas areias de uma praia na Ilha de Espalmador, em Formentera, na Espanha. Segundo O Globo, um erro de navegação teria levado o iate até a praia e a velocidade o teria deixado em posição quase vertical em uma duna.

Diante do ocorrido, a Câmara de Formentera deu o prazo de 48 horas para que a embarcação seja removida do local. Vale lembrar que o iate em questão é um modelo esportivo avaliado em mais de R$2 milhões.

Além disso, os proprietários também precisarão descontaminar a área para remover qualquer tipo de material que possa colocar em risco o bioma da ilha.

Como foi parar lá?

Segundo as autoridades, é possível que a embarcação estivesse em uma velocidade aproximada de 60km/h, o que fez com que, somado ao erro de navegação, fez o piloto perder o controle do iate e invadir a faixa de areia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra imagens dos arredores e um comparativo da distância entre a duna em que o iate encalhou e a margem da praia.

Uma vez que a embarcação ficou completamente encalhada no local e os proprietários não foram vistos depois do incidente. Visitantes da praia que se surpreenderam com o achado aproveitaram o momento para tirar diversas fotos ao redor do iate e até mesmo para entrar e conhecer seu interior.

No entanto, um deputado de Formentera pede para que a área em que o barco foi encontrado tenha acesso limitado até que a embarcação seja removida. Para ele, esta medida busca evitar que pessoas se acidentem e que curiosos sejam atraídos ao local do incidente.

Por sua vez, a Capitania Marítima está responsável por este caso e deve coordenar a remoção do iate que segue encalhado na duna.