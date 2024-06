Ela é a mulher de 71 anos que fez história competindo para Miss Texas USA

Marissa Teijo, uma mulher de 71 anos fez história e chamou a atenção do mundo ao ser candidata no Miss Texas USA. Apesar de não ter vencido a coroa do concurso de beleza americano, ela se tornou a participante mais velha do concurso, conforme relatado pela CNN.

A mulher participou de competições de fitness em todo o mundo ao longo de sua carreira e mantém sua forma aos 71 anos. Natural de El Paso, uma cidade do oeste do Texas, ela cresceu em uma fazenda e buscou ter presença no concurso para mostrar que a idade não é um limitante para realizar sonhos que um dia pareciam impossíveis. "Espero inspirar as mulheres a se esforçarem para serem o melhor possível fisicamente e mentalmente e acreditarem que há beleza em qualquer idade", ela havia publicado em sua conta do Instagram.

Vamos lembrar que a Organização Miss Universo alterou as regras para tornar o concurso mais inclusivo, como a eliminação do limite de idade e a abertura para mulheres casadas, divorciadas, com filhos ou grávidas.

Marissa Teijo

A mulher compartilha em sua conta do Instagram fotos com seu parceiro, de suas rotinas de exercícios na academia, de saídas com amigos e viagens, sempre com mensagens positivas.

Teijo é uma professora aposentada do ensino fundamental, é modelo e já fez comerciais de televisão.

"Estou um pouco sobrecarregada com toda a atenção que estou recebendo. Realmente não pensei que receberia este tipo de atenção (...) mas estou muito feliz que muitas mulheres estejam se aproximando de mim e me dizendo que as inspirei a começar um programa de condicionamento físico", disse ao El Paso Times.

Aarieanna Ware foi coroada como Miss Texas USA 2024.