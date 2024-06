“E ele se foi...”: professor faz aviãozinho de papel com trabalho reprovado do aluno e inicia o debate

O que o aluno espera se o professor avaliar mal um trabalho? Talvez que o professor chame sua atenção; que diga que ele precisa melhorar para a próxima vez; ou que pergunte o que aconteceu desta vez, mas não, que peguem a folha e façam um avião de papel.

ANÚNCIO

Bom, isso foi o que aconteceu no Senati, Peru, onde o professor pegou o trabalho de um aluno, fez um aviãozinho e o jogou na sala de aula. "Humilhado, mas um trabalho a menos. O professor foi muito frio", diz o vídeo que fez sucesso no TikTok.

De acordo com os meios de comunicação locais, o Senati é uma instituição dedicada à formação e capacitação técnica profissional, por isso os cursos são voltados para o setor industrial e de serviços.

O que aconteceu com o trabalho?

De acordo com um dos alunos que estava na sala de aula, o professor reagiu de forma desproporcional com seu colega, considerando que o trabalho estava incorreto e não atendia ao que foi pedido.

Depois que o professor lançou sua obra ao ar, o aluno corre para pegá-la.

Nas redes sociais, embora muitos considerassem o fato engraçado, outros mostraram sua discordância com a ação do professor.

“O mesmo aconteceu comigo, mas com a tese”; “Arrancavam as folhas do meu caderno por causa da minha letra, faz parte do aprendizado”; “É importante trabalhar em uma autoestima sólida pronta para o momento de começar a universidade, acreditem, é mais importante do que a academia”; “Um engenheiro naquela época pegou todos os exames e disse que nenhum passou, e que só aprovaria o exame que ficasse em cima da mesa e jogou tudo para o ar, foi engraçado”; “É preciso melhorar, quando estiver no trabalho, ninguém perdoa nada”, são alguns dos comentários deixados nas redes sociais.