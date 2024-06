Como em Kill Bill, um motorista de entrega enfrenta dois criminosos e se defende de um assalto com um facão

Um vendedor, literalmente, de armas. Eram 22 horas de domingo quando um motociclista de delivery parou em frente a uma casa para fazer uma entrega, mas seu instinto o alertou sobre as más intenções de dois sujeitos que caminhavam pelo meio da rua e se aproximavam dele de maneira suspeita.

Assim, diante do perigo iminente, o homem não pensou duas vezes e procurou algo em sua mochila de entrega. Mas, para surpresa, ele não tirou nenhum prato de comida, mas sim uma faca grande, estilo facão, para se proteger.

Na câmera de segurança, foi mostrado o momento em que o trabalhador percebe a presença dos homens e toca a campainha da residência para, em seguida, com total tranquilidade, abrir a tampa da bolsa que estava em cima da moto, fingir que estava organizando a comida e esperar pacientemente que os desconhecidos se aproximassem.

Uma vez que os teve à sua frente, tirou o facão da mochila e começou a persegui-los, alcançando um deles.

Nas imagens, pode-se ver que ele derruba o criminoso no chão e, aparentemente, o golpeia várias vezes com o facão, ao estilo de Uma Thurman no filme Kill Bill. O cúmplice, por sua vez, tenta defendê-lo, mas sem sucesso e foge para salvar sua vida.

Os internautas apressaram-se em defender o entregador

O fato ocorreu na cidade de Mar del Plata, no Uruguai, mas representou a realidade de vários países da América do Sul. Por isso, rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando dezenas de comentários. Principalmente, celebrando a reação corajosa do entregador.

“Merece 50.000 de gorjeta e 5 estrelas pelo serviço”, “Depois distribuiu carne moída”, Dê-lhe a medalha de cidadão honorário, “Falta a parte em que o entregador entrega a pizza ao vizinho com a katana e todo ensanguentado”, Fazendo serviço à comunidade enquanto trabalha”, “Há algo que este homem não faça bem?”, “Entrega furiosa”, foram algumas das mensagens dos cibernautas.