Viúva de 81 anos encontra novos amigos ao viajar sozinha para o Quênia

Acostumada a explorar o mundo ao lado do marido, uma viúva decidiu manter essa tradição mesmo após a partida do companheiro, embarcando em suas primeiras férias sozinha. Trudy Veenstar, de 81 anos, e seu marido Auke Veenstar, de 89 anos, tinham planos de visitar a África. Contudo, em abril do ano passado, Auke faleceu. Determinada a honrar esses planos, ela decidiu viajar sozinha, organizando uma viagem de duas semanas para um safári no Quênia.

Surpreendentemente, durante essa viagem, Trudy encontrou mais do que esperava: fez amigos para a vida toda. Entre esses novos amigos, todos decidiram que continuariam a explorar o mundo juntos. Agora, o desafio é encontrar um destino que ela ainda não tenha visitado.

Lembranças e novos começos

Durante as férias no Quênia, Trudy cuidou de todos os detalhes sozinha. Apesar de sentir a ausência do marido em certos momentos, a alegria de viajar prevaleceu. “Por mais que tenha sentido falta de incluir meu marido no planejamento, sou uma viajante e sempre tive isso em mim”, compartilhou. “O voo de 32 horas foi assustador, mas como eu digo: ‘sem dor, não há ganho’.”

Trudy e Auke viajaram extensivamente durante os anos de casamento, explorando lugares como Nepal, Bangkok, Mianmar, Camboja, América do Sul e Europa. Essas lembranças tornaram a viagem ao Quênia uma experiência agridoce, mas cheia de novas possibilidades.

Amizades inesperadas

A idosa, sempre expansiva e otimista, não teve dificuldades em fazer novos amigos, mesmo estando sozinha. Melisa Boddie, uma executiva de TV, contou como conheceu Trudy: “Eu estava tomando café da manhã quando uma senhora perguntou se poderia se juntar a nós. Foi quando soubemos que seu marido havia falecido um ano antes, e essa era sua primeira viagem sem ele.” Desde então, as duas, juntamente com outros, se tornaram inseparáveis durante a viagem.

O grupo, que incluía pessoas na faixa dos 70 e 80 anos, ficou tão unido que se apelidaram de “primos quenianos”. Trudy ficou surpresa com a força do vínculo que formaram: “Nunca esperei sair com um grupo tão próximo de amigos, nunca esperei formar um vínculo tão grande com eles.”

Assim, a vida continua para Trudy Veenstar, a viúva aventureira que, mesmo sozinha, encontrou novas amizades e manteve viva a paixão por explorar o mundo.

Fonte: Goodnewsnetwork