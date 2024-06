Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma mulher escapou por pouco de uma bomba Rússia que explodiu na cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia.

O ataque ocorreu no sábado (22). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mulher caminhada pela calçada quando a explosão ocorre, jogando detritos próximos a ela.

De acordo com o site, a explosão, que tinha como alvo um prédio residencial de cinco andares, deixou três mortos e 52 feridos. A Ucrânia informou que há três bebês entre os feridos.

Vídeo impressionante mostra mulher escapando por pouco de bombardeio que matou 3 e feriu 52 na Ucrânia Imagem: Reprodução

“Esse terror russo por meio de bombas guiadas pode e deve ser detido”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Telegram.

“Precisamos de decisões fortes por parte dos nossos parceiros que nos permitam deter os terroristas russos e a aviação militar russa exatamente onde eles estão”, completou Zelensky na mensagem.

Assista ao momento em que a bomba explode próximo a mulher que caminhava pela rua:

VÍDEO: Incêndio no Pantanal chama atenção durante festa de São João em Corumbá; MS decreta emergência

Imagens das celebrações do Arraial do Banho de São João em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, chamam atenção nas redes sociais. O motivo vai além da festa típica, já que ao fundo do vídeo é possível ver um incêndio de grandes proporções que atinge o Pantanal há semanas (veja abaixo). O governo estadual diz que mais de 600 mil hectares de bioma já foram destruídos e, nesta segunda-feira (24), decretou emergência por conta das chamas.

O vídeo que viralizou foi compartilhado por uma moradora de Corumbá no último sábado (22). Nas imagens, é possível ver uma trilha de fogo consumindo a vegetação a poucos quilômetros das celebrações, que ocorriam na orla do Porto Geral.

Apesar da festa ser considerada um patrimônio cultural imaterial do Brasil, muitas pessoas criticaram a realização das comemorações mesmo com o incêndio ao fundo.

“O São João é uma festa maravilhosa da nossa cultura. Mas manter a festa no estado em que a cidade está, cheia de fuligem e fumaça, olhando alguns metros dali uma cortina imensa de fogo, como se nada tivesse acontecendo?! Não dá pra acreditar!”, escreveu uma internauta em uma publicação no perfil da Prefeitura de Corumbá.

Conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre os dias 22 a 23 de junho, o Pantanal registrou 256 focos de calor, sendo 248 focos no trecho de Mato Grosso do Sul. Equipes do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Operações Aéreas (CGPA), atuam no combate aos focos de incêndio pelo ar.