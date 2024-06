Vídeo: ‘cobertura’ de caça abre durante performance acrobática e piloto fica 28 horas sem enxergar; entenda

Um vídeo que viralizou neste final de semana mostra o momento em que a ‘cobertura’ de um avião caça se abre. Narine Melkumjan é uma piloto acrobática e realizava o voo quando o incidente aconteceu na Holanda.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível observar a cobertura se abrindo repentinamente e a piloto se esforçando para controlar a aeronave e realizar um pouso de emergência.

Ao publicar o vídeo, Melkumjan informou que foi a culpada pelo ocorrido, pois não verificou corretamente o pino que segura a cobertura do caça antes de decolar.

Ela também revela que, em virtude do vento forte, demorou 28 horas para recuperar completamente a visão.

“O voo foi uma experiência angustiante, cheia de barulho, dificuldades respiratórias e visibilidade prejudicada. Levei quase 28 horas para recuperar completamente minha visão. Aerodinamicamente, enfrentei alguns desafios de turbulência e controle. Provavelmente, a parte mais difícil foi manter a potência no motor, sacrificando minha visão e respiração pela energia cinética”, escreveu a piloto.

Narine também diz que, mesmo demorando para publicar as imagens, o vídeo serviu de aprendizado para diversos pilotos ficarem mais atentos com as condições do avião.

“Embora devido ao barulho tenha sido difícil ouvir o que meu instrutor estava dizendo pelo rádio, uma coisa que ouvi claramente foi “continue voando”. Se você é um piloto assistindo a isso, espero que minha história sirva como um conto de advertência e que você aprenda com meu erro”.

Assista ao momento em que a cobertura do caça Extra 330LX se abre: