Lutador de MMA perdeu sua luta e mesmo assim decidiu pedir sua namorada em casamento, mas ela disse não

O lutador de MMA, Lukas Bukovaz, teve um dia para esquecer. Durante a noite no Clash of the Stars, um torneio realizado na República Tcheca, ele foi derrotado. Mas, como se isso não bastasse, depois de perder, ele tentou virar a página, pedindo a mão de sua namorada em casamento, mas tudo piorou: ela disse que não.

Primeiramente, ele perdeu o torneio em dupla com Patrik Horvath, onde enfrentaram Jan Michalek em uma luta de dois contra um (onde podiam se revezar). Apesar de serem os grandes favoritos, Michalek surpreendeu e arruinou seus planos: humilhou os dois lutadores e conseguiu a vitória.

Depois disso, o homem se ajoelhou diante de 20 mil espectadores, tirou um anel e pediu sua namorada em casamento dentro do octógono. No entanto, a garota, muito envergonhada, pegou o microfone, recusou o pedido e deu suas razões.

“Depois de tudo o que aconteceu entre nós, não acho que seja uma boa ideia. Estou dizendo que não,” disse no microfone.

Isso provocou milhares de risadas e vaias de todo o público presente, mas a noiva deu a entender que Bukovaz tinha sido infiel com outra mulher. No entanto, o lutador de MMA negou todas essas acusações, embora esse momento ficará gravado na memória dos fãs de MMA.

“Amigo, por favor, aja antes”, escreveu o lutador de MMA em sua conta do Instagram depois que sua namorada recusou sua proposta de casamento.