A esposa descobriu infidelidade no iPhone dele e ele processou a Apple

A esposa de um homem britânico pediu o divórcio depois de descobrir que ele estava sendo infiel através do seu celular. Descobriu que, por muito tempo, ele havia contratado prostitutas.

O homem garantiu que sempre apagava as mensagens. No entanto, devido a um erro de segurança, sua esposa conseguiu vê-las.

O demandante comentou ao The Times que começou a conhecer garotas de programa nos últimos anos de seu casamento. Apesar disso, ele se comunicava com elas através do iMessage.

Sua esposa descobriu infidelidade em seu iPhone e ele processou a Apple Getty Images (Justin Sullivan/Getty Images)

Como descobriu?

A esposa, ao entrar no iMessage no iMac da família vinculado, percebeu a situação, pois a última mensagem que o homem havia enviado era para uma garota de programa e, ao verificar, descobriu que essa situação vinha ocorrendo por muitos anos e, imediatamente, pediu o divórcio.

Foi assim que o homem iniciou ações legais contra a Apple, numa tentativa de recuperar as cinco milhões de libras que perdeu no divórcio e os custos legais envolvidos nisso.

Sobre a infidelidade

A infidelidade é a quebra de uma promessa de permanecer fiel um ao outro no relacionamento de casal. Pode surgir no casamento, no namoro ou na união estável. É um abuso ou mau uso da confiança depositada em uma pessoa que estabelece relações afetivas e/ou sexuais com outra pessoa.

Também se refere, popularmente, às relações afetuosas do tipo romântico, de curto ou longo prazo, estabelecidas com pessoas diferentes do vínculo oficial que muitas vezes são mantidas em segredo por serem consideradas uma ameaça à instituição familiar.