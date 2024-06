Esposa de turista eletrocutado em banheira de hidromassagem processa resort no México por omissão

Um turista americano morreu e sua esposa foi hospitalizada após serem eletrocutados em uma jacuzzi em uma praia mexicana no início desta semana, um incidente que levou a família a processar o resort por homicídio culposo e negligência, informaram seus advogados no sábado.

Lizette Zambrano, a mulher de 35 anos que ficou gravemente ferida, entrou com uma ação por danos de 1 milhão de dólares contra os operadores do resort, sediada nos Estados Unidos, de sua cidade natal El Paso, Texas, dias após ser retirada de uma banheira de hidromassagem na cidade turística de Puerto Peñasco, no México, a uma hora ao sul da fronteira com os EUA.

Os acusados, o fornecedor de propriedades de férias para alugar Casago International e a empresa de viagens High Desert Travel, ambos sediados no Arizona, não responderam a um pedido de comentários sobre o processo, que os responsabiliza pela instalação elétrica defeituosa na banheira de hidromassagem que resultou na eletrocussão do casal e na morte de Jorge Guillén, de 43 anos.

Além de não prevenir ou alertar os hóspedes sobre os riscos da banheira de hidromassagem, os gerentes do resort também não reagiram com rapidez suficiente diante da emergência, conforme indicado na ação judicial.

A tragédia ocorreu quando Zambrano, Guillén, seu marido, e outros familiares chegaram na terça-feira ao Sonoran Sea Resort, um complexo de condomínios de alto nível, para passar as férias, conforme indicado na ação judicial. Zambrano e Guillén foram até a jacuzzi para assistir ao pôr do sol no mar.

Eles não sabiam que uma corrente elétrica estava se movendo pela água da banheira de hidromassagem.

"É absolutamente aterrorizante", disse no sábado Tej Paranjpe, advogado do escritório PMR Law, sediado em Houston, à The Associated Press.

Quando Guillén colocou o pé dentro da banheira de hidromassagem, a corrente o sacudiu. Ele caiu contra um circuito de corrente direta e rapidamente fico preso debaixo d'água.

Zambrano pulou para resgatar seu marido e também foi sacudida e sugada pela corrente, de acordo com a ação judicial. Em um vídeo do incidente, gravado com um celular, pode-se ver o caos no terraço da piscina, enquanto os hóspedes gritavam e corriam para tentar ajudar o casal antes de perceberem o perigo da água da jacuzzi.

Embora um hóspede tenha conseguido tirar Zambrano da água, os esforços para tirar Guillén com paus e várias ferramentas de metal só resultaram em mais e mais pessoas sofrendo choques elétricos, conforme alegado na queixa.

"Não houve um único membro da equipe que fizesse algo enquanto Jorge continuava a receber choques repetidamente, debaixo d'água", disse Paranjpe.

Passaram 10 minutos, apontaram os advogados de Zambrano, antes que os trabalhadores do centro de férias respondessem aos gritos de ajuda dos veranistas. Finalmente, o gerente conseguiu retirar Guillén do fundo da jacuzzi, mas já era tarde demais.

Zambrano foi transferida de helicóptero para Phoenix, Arizona, e recebeu alta do hospital na sexta-feira.

O Ministério Público do estado mexicano de Sonora informou que os investigadores estavam investigando "a origem da falha elétrica" e que realizarão visitas de campo nos próximos dias.

As eletrocussões em jacuzzis devido a uma fiação elétrica deficiente debaixo d'água e bombas danificadas são raras, mas os especialistas alertam que é necessário vigilância para garantir que o equipamento receba a manutenção adequada.

Entre 2002 e 2018, a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor dos Estados Unidos relatou 47 incidentes relacionados a lesões ou mortes em jacuzzis, piscinas e spas no país.