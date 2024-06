Saiba qual é a história do hino não oficial da Escócia na Eurocopa: lembra o filme ‘Coração Valente’

Os fãs da Escócia cantam o hino da sua seleção antes do jogo contra a Alemanha, disputado em Munique, que marcou o início do Euro 2024

Para o jogo de abertura da Eurocopa 2024, quando a Escócia enfrentou a Alemanha em Munique, na hora dos hinos, uma gaita acompanhou o canto emocionado de onze jogadores em campo e milhares de torcedores nas arquibancadas. Mas as melodias não eram de ‘God Save the King’, o hino oficial do Reino Unido, mas sim de uma canção de sentimento nacionalista.

Trata-se de ‘Flower of Scotland’, o hino não oficial da Escócia, que é cantado há 20 anos nas cerimônias prévias aos jogos de futebol e rugby.

Por que a Escócia não canta o hino oficial?

Embora nominalmente seja um país, a Escócia não é uma nação independente e faz parte do Reino Unido, assim como a Inglaterra, o País de Gales e a Irlanda do Norte.

No entanto, por uma questão de tradição, uma vez que desde a invenção do futebol sempre jogaram como seleções independentes (de fato, o primeiro jogo internacional da história foi Escócia vs Inglaterra, em 1872), a FIFA aceita essa particularidade de ter quatro membros do mesmo país. Isso não acontece, por exemplo, com o País Basco ou a Catalunha no caso da Espanha.

Por isso, para não repetir o ‘God Save the King’ entoado como hino pelos ingleses nos jogos de futebol, os escoceses tentaram em algum momento com ‘Scotland the Brave’ e em 1997 a Federação da Escócia adotou ‘Flower of Scotland’.

O que diz a letra de ‘Flower of Scotland’?

A música foi composta na década de 60 e evoca a independência obtida pela Escócia no início do século XIV.

Embora muitas pessoas acreditem que a música foi escrita em homenagem a William Wallace, na verdade, ela se refere à Batalha de Bannockburn, quando Robert the Bruce liderou um exército para expulsar os ingleses de seu território. No famoso filme ‘Coração Valente’, essa batalha contra o exército de Eduardo II aparece nas imagens finais, com o rei escocês inspirado em Wallace.

Bem, é precisamente o coro de ‘Flower of Scotland’ que diz: “Que enfrentou o orgulhoso exército de Eduardo / E o mandou de volta para casa / Para que pensasse novamente”.

Mais alguém também poderia ver um aceno independentista nas linhas que aparecem no segundo coro: "Mas ainda podemos nos levantar agora / E ser novamente a nação / Que enfrentou ele".

Aqui está a letra completa de ‘Flower of Scotland’:

‘Flor da Escócia,

Quando veremos

Sua vez de novo,

Aqueles que lutaram e morreram por,

Seu pequeno monte e vale,

E ficou contra ele

Exército do Orgulhoso Eduardo,

E o enviou de volta para casa,

Pensar de novo.

Aqueles dias já passaram,

E no passado

devem permanecer,

Mas ainda podemos nos levantar agora,

E seja a nação novamente,

Que se opôs a ele,

Exército do Orgulhoso Eduardo,

E o enviou de volta para casa.

Pensar de novo”.