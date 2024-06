O guarda-chuva os salvou! Casal sobrevive depois de ser atingido por um raio

Um casal estava caminhando sob a chuva com um guarda-chuva quando, de repente, um poderoso raio os atingiu, lançando-os ao chão. Este estranho acidente ocorreu na China, na estação Jinzhou, durante uma tempestade elétrica.

Tratava-se de um jovem casal que milagrosamente conseguiu se salvar porque o raio só caiu no guarda-chuva e, portanto, causou ferimentos leves em ambos, embora o homem tenha terminado com suas roupas totalmente chamuscadas.

Este momento impactante foi capturado pela câmera de segurança da estação e pode-se observar como as pessoas caminhavam tranquilamente sob a chuva até que ocorre essa forte explosão. O raio atingiu a ponta de metal do guarda-chuva, queimando-o e fazendo com que o casal caísse no chão.

As autoridades chinesas prestaram imediatamente assistência ao homem eletrocutado. Em seguida, os bombeiros da cidade levaram o casal para realizar testes e exames básicos. Mas a sorte deste homem e mulher foi que o guarda-chuva salvou suas vidas, pois suas feridas foram leves.