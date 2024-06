Quer fazer upgrade de assento em vôo? Funcionário de aeroporto explica como conseguir e compartilha outras dicas

Em um recente post no Reddit, um funcionário anônimo de um grande aeroporto internacional compartilhou dicas valiosas sobre como conseguir upgrades de assento em voos e outras dicas úteis para viajantes frequentes. O post, que rapidamente se tornou popular na plataforma, trouxe informações internas que podem transformar a experiência de viagem de muitas pessoas.

ANÚNCIO

Como conseguir um upgrade de assento

De acordo com o funcionário, a maneira mais eficaz de conseguir um upgrade de assento é ser educado e simpático com o pessoal do aeroporto. “Tratar os agentes de check-in e a tripulação com respeito pode fazer uma grande diferença. Eles lidam com muitos passageiros rudes diariamente, então um sorriso e um por favor podem abrir portas”, explicou. Além disso, ele destacou a importância de ser um passageiro frequente. “Programas de fidelidade realmente contam. Passageiros frequentes e aqueles com status elevado nas companhias aéreas têm mais chances de conseguir upgrades.”

Outra recomendação é chegar cedo ao aeroporto. “Se você for um dos primeiros a fazer o check-in, há uma maior probabilidade de conseguir um upgrade, especialmente se o voo estiver lotado”, disse ele. O funcionário também mencionou que pedir um upgrade diretamente no portão de embarque pode funcionar, especialmente se houver assentos vagos na classe executiva ou na primeira classe.

Outras dicas úteis

Além dos upgrades de assento, o funcionário compartilhou outras dicas para melhorar a experiência de viagem. “Levar apenas bagagem de mão pode facilitar muito sua vida. Evita o risco de bagagens perdidas e permite que você saia rapidamente do aeroporto ao chegar ao destino”, recomendou. Ele também sugeriu que os passageiros façam o check-in online assim que estiver disponível. “Isso não só economiza tempo, mas também pode aumentar suas chances de escolher um assento melhor.”

Aproveitando salas VIP

Há também benefícios de utilizar salas VIP nos aeroportos. “Muitas vezes, os cartões de crédito oferecem acesso a salas VIP, mesmo que você não esteja voando em classe executiva. Essas salas oferecem um ambiente tranquilo, com lanches, bebidas e Wi-Fi gratuito”, disse ele. Outra dica foi sobre a escolha dos voos: “Voos em horários menos populares, como tarde da noite ou muito cedo pela manhã, tendem a ser menos cheios, aumentando as chances de upgrades.”

O post gerou inúmeros comentários de usuários do Reddit, muitos dos quais compartilharam suas próprias experiências e dicas de viagem. “Segui essas dicas e consegui um upgrade na minha última viagem. Funcionou perfeitamente!”, comentou um usuário. Outros expressaram gratidão pelas informações, afirmando que as dicas os ajudaram a melhorar significativamente suas experiências de viagem.