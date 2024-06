Idosa de 105 anos conquista mestrado em Stanford

Após oito décadas, Virginia Hislop, carinhosamente chamada de “Ginnie”, finalmente realizou seu sonho de concluir o mestrado em Stanford, na Califórnia. Com 105 anos, ela recebeu seu diploma de mestrado em artes em educação, um feito que simboliza sua perseverança e paixão pela educação.

Ginnie iniciou seu mestrado na década de 1940, mas foi forçada a interromper seus estudos devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Naquele período, ela optou por se casar com seu grande amor, George Hislop, que foi convocado para servir na guerra. Mesmo com a mudança de rumo em sua vida, ela nunca abandonou seu desejo de completar a pós-graduação.

Durante todos esses anos, a vovó manteve seu compromisso com a educação, trabalhando em conselhos escolares e universitários no estado de Washington. Além disso, ela equilibrou suas responsabilidades de voluntariado na comunidade e seu gosto por cuidar de plantas com o contínuo desejo de terminar seus estudos.

No momento da entrega do diploma, Ginnie, com um sorriso radiante, expressou sua alegria e satisfação por finalmente alcançar esse marco tão esperado. “Meu Deus, esperei muito tempo por isso”, disse ela, refletindo a longa espera e a realização do sonho.

Sua determinação é um testemunho de sua resiliência e amor pelo aprendizado. Ela frequentou todas as aulas obrigatórias na Escola de Educação de Stanford antes de interromper seus estudos. Mesmo após tantas décadas, sempre acreditou que um dia retornaria para concluir o que começou.

A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores desafios que Ginnie enfrentou, levando-a a escolher um caminho diferente em sua vida. Casar-se com George Hislop e criar uma família se tornaram suas prioridades, mas seu compromisso com a educação nunca vacilou. Ela teve dois filhos, quatro netos e nove bisnetos, e sua história de vida é marcada por uma profunda dedicação ao aprendizado e ao serviço comunitário.

Receber o diploma aos 105 anos é uma prova de que nunca é tarde para perseguir e alcançar os sonhos. A história de Ginnie é uma inspiração para muitos, mostrando que a idade não é uma barreira para a realização pessoal e acadêmica.

Fonte: ABC7