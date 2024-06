Homem teria assassinado sua esposa e depois tirado a própria vida em um quarto de motel

O casal entrou no quarto de um motel conhecido e minutos depois foram ouvidos vários tiros

Na noite de quarta-feira, 19 de junho, uma mulher e um homem foram encontrados mortos em um motel famoso localizado no bairro Ciudad Modelo, em Cali na Colômbia.

De acordo com informações fornecidas pelos funcionários do motel Palazzo, apenas alguns minutos se passaram depois que o casal entrou em um dos quartos para que tiros fossem ouvidos. Quando entraram no quarto, encontraram os corpos das pessoas sem vida.

Como Carmen Helena Escobar España e Carlos Caicedo Valencia foram identificadas as vítimas mortais. De acordo com informações preliminares, o homem teria atirado várias vezes na mulher e depois disso tirou a própria vida, mas as autoridades estão investigando os fatos.

"Ontem foi relatado um caso de suicídio e homicídio dentro de um estabelecimento de motel no bairro Ciudad Modelo, na capital do Valle. Assim que o incidente foi conhecido, a patrulha de vigilância compareceu ao local e encontrou os corpos sem vida em um dos quartos", disse o subcomandante da Polícia Metropolitana de Cali, coronel Germán Manrique.

Também foi indicado que todas as investigações correspondentes estão em andamento. Vale ressaltar que não é a primeira vez que esses acontecimentos ocorrem em motéis na capital do Vale do Cauca.