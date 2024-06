Ele poderia ir para a cadeia? Jovem rouba anúncio de ‘Divertida Mente 2′

Divertida Mente tornou-se, para muitas pessoas, um dos melhores filmes de animação dos últimos anos. O tema abordado no filme fez com que muitos espectadores ficassem ansiosos para ver outro filme do mesmo universo; no entanto, não foi até 9 anos depois que Riley retornou à tela grande.

Apesar de muitos internautas compartilharem imagens e vídeos de si mesmos nas salas de cinema aguardando a estreia de Divertida Mente 2, duas pessoas se tornaram virais por roubarem um cartaz do filme. Sim, no vídeo, publicado no TikTok, é possível ver como o homem pegou o objeto e correu para o carro onde já o esperavam seus cúmplices.

Alguns presentes observaram o sujeito e mostraram cara de raiva pelo que aconteceu. Apesar de a jovem ter recebido um grande número de comentários negativos, ela fez outra publicação mostrando o que aconteceu com o anúncio.

A ‘piada’ pode te levar para a cadeia?

“Estavam me perguntando o que aconteceu com a placa. Nada, eu a cortei, bem, na verdade, não a cortei. Apenas a descolei e vou colá-la aqui”, disse Liz em outro vídeo que já acumula 100 mil visualizações na rede social mais utilizada em todo o mundo. Apesar de ser uma brincadeira muito comum, alguns internautas cancelaram a jovem e lembraram a ela que o que estava fazendo era um crime.

“Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, volta à mente da recém-criada adolescente Riley justo quando a sede central está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo têm realizado um trabalho bem-sucedido em todos os aspectos, não estão seguras de como se sentir quando a Ansiedade aparece. E parece que não estão sozinhas”, diz a descrição oficial.

Divertida Mente 2 foi lançado nos cinemas em 14 de junho de 2024; por isso, alguns sites da internet ficaram cheios de material relacionado ao trabalho de Kelsey Mann.