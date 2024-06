Vizinhos enfurecidos apedrejaram e incendiaram um criminoso pego roubando

Na cidade de Trujillo, Peru, um grupo de vizinhos deteve um criminoso, quando foi surpreendido enquanto, junto com outros dois indivíduos, roubava uma oficina de autopeças.

De acordo com as informações fornecidas pelos transeuntes, o sujeito ficou à mercê na rua, depois que seus colegas de crime fugiram de motocicleta.

Assim, os vizinhos enfurecidos pegaram o homem depois de o atacarem com pedras. Quando ele já estava no chão, jogaram combustível nele e o incendiaram, assim como sua moto.

Os meios de comunicação locais indicam que o criminoso ficou com queimaduras graves.

O que aconteceu com o sujeito queimado?

A Polícia Nacional do Peru chegou ao local junto com o Corpo de Bombeiros, que tomou providências e apagou as chamas sobre o corpo do homem, enquanto outros arrependidos começaram a jogar areia para extinguir o fogo.

Os agentes da polícia conseguiram dispersar a multidão, e assim os bombeiros puderam transferir o criminoso para um centro de assistência.

De acordo com a La República, Arnaldo Joel Sánchez de Bracamonte, de 23 anos, está em estado crítico devido às graves queimaduras. A polícia iniciou uma investigação para identificar os outros dois suspeitos que conseguiram escapar, bem como para determinar as responsabilidades penais dos envolvidos no linchamento.

O homem, junto com seus dois companheiros, começou a ser agredido pelas mesmas vítimas do assalto, que afirmaram que eles queriam roubar 40 mil sóis (moeda peruana) de seu negócio.

Após isso, conseguiram captar o momento em que o sujeito se descuidou e o tiraram do veículo atirando pedras nele. Ele pedia para pararem, mas apesar dos gritos de súplica, as vítimas do roubo continuaram batendo em sua cabeça e em outras partes do corpo, e depois atearam fogo nele.