Vídeo: momento do impactante acidente de trânsito

Nas redes sociais circula o vídeo do momento em que ocorreu o impactante acidente de trânsito no Equador. O acidente aconteceu perto do meio-dia de ontem e três pessoas ficaram feridas.

No relatório das unidades de socorro foi informado que uma caminhonete perdeu o controle, capotou e afetou outros veículos. Mas no vídeo mostra que foram três os veículos envolvidos no acidente. Além disso, uma árvore também foi afetada pelo carro capotado.

As imagens mostram quando um veículo tentou mudar de faixa para a esquerda. Não é possível ver se ele estava com as luzes de sinalização ligadas. Uma caminhonete que estava na mesma faixa raspou no carro e fez com que ele capotasse.

Os afetados, por outro lado, não tiveram lesões graves e foram estabilizados no local do incidente. No entanto, o motorista da caminhonete sofreu uma fratura no braço esquerdo e foi atendido pelos paramédicos antes de ser transferido para uma unidade de saúde.

Este acidente causou ontem um grande congestionamento de tráfego. Agentes da Agência Metropolitana de Trânsito (AMT) tomaram medidas para permitir a circulação dos veículos e desviá-los. Também foi recomendado o uso de rotas alternativas.