[VÍDEO] Durante festa, jovem desmaia após bater cabeça com amiga

As redes sociais se tornaram o lugar favorito de muitos jovens; alguns portais, como o TikTok, não param de popularizar gravações que poderiam colocar em risco a vida de uma ou várias pessoas. No entanto, há internautas que ignoram os avisos e fazem de tudo para replicar as ações, mas quão perigoso isso é?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que duas mulheres se atingiram no rosto ao realizar um desafio viral. No vídeo, com apenas oito segundos, é possível ver como as envolvidas se revezavam para bater, com o rosto, em um bolo. Infelizmente, na hora de subir e descer, as amigas bateram as cabeças e sofreram um forte impacto.

Um golpe na cabeça pode te matar?

Após o acidente, uma das jovens desmaiou e caiu no chão. A pessoa que estava filmando parou de gravar para ligar para a emergência e apoiar seus entes queridos, que sofreram lesões graves, mas Um golpe na cabeça pode te matar?

De acordo com um relatório do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o cérebro é o centro de comando do corpo. Seus tecidos delicados e sensíveis flutuam em um fluido amortecedor dentro do crânio, rígido e maciço: "No entanto, um golpe rápido na cabeça ou uma sacudida violenta podem anular essas proteções e causar um tipo leve de lesão cerebral conhecida como concussão".

"Também se sabe que uma simples concussão cerebral pode aumentar o risco de sofrer outra, e uma segunda concussão cerebral pode ser mais grave. É importante aprender a reconhecer as causas e os sintomas das concussões cerebrais para poder tomar as medidas necessárias para evitar ou tratar essas lesões na cabeça", explicou o instituto mencionado anteriormente.

