Super Mario na Eurocopa: as divertidas chuteiras de um jogador durante o jogo entre Croácia e Albânia

A Eurocopa continua alegrando a Europa com excelente exibição de bom futebol e agora, um personagem curioso que pôde ser visto em campo: Super Mario. O famoso encanador dos videojogos da Nintendo fez uma aparição durante o jogo entre Croácia e Albânia pela segunda rodada do grupo B do torneio.

O encontro entre ambas seleções vinha carregado de necessidade, já que ambas as equipes perderam em seu jogo de estreia e chegaram precisando de pontos para esta rodada.

Como o Super Mario do Mario Bros foi visto no jogo entre Croácia e Albânia?

O famoso personagem da Nintendo, que também estrelou seu próprio filme animado no ano passado, foi capturado pelas câmeras e pelos fãs que estavam curtindo o jogo. Nada mais, nada menos, do que nos chuteiras de Jasir Asani, jogador de futebol albanês que ajudou o Laçi a marcar o primeiro gol da partida e colocou a Albânia à frente no início do confronto.

Este foi uma mudança de botas em relação ao primeiro jogo contra a Itália, já que Asani, um dos jogadores mais perigosos de sua equipe, usou um par comum da marca Puma. No entanto, parece que para este confronto ele solicitou uma edição especial para prestar homenagem ao Super Mario, conforme captado pelas câmeras.

Empate dramático entre Albânia e Croácia

Na segunda parte do jogo, os Balcãs reagiram ao placar adverso, marcando apenas um gol com Kramaric aos 74 minutos, e depois aumentaram a contagem com um gol contra de Gjasula dois minutos depois. Infelizmente para os homens liderados por Luka Modric, Gjasula se recuperou do seu erro e marcou um gol de bola parada na área croata aos 95 minutos, garantindo o empate final.

Este resultado deixa agora a seleção da Croácia contra as cordas, embora ainda dependa de si mesma: precisa vencer a Itália na última rodada para ter chances de avançar para a próxima fase, já que os quatro melhores terceiros se classificam para as oitavas de final. Com o empate, a Albânia também fica pendente da última rodada do grupo, na qual enfrentará a Espanha.